Mina, il compleanno e il vero motivo dell’addio al mondo dello spettacolo

Mina festeggia 82 anni: un traguardo importante ed un nuovo anno lontano dalle scene. Ecco il perché della decisione presa nel 1978

Per tutti lei è una vera leggenda della musica italiana. C’è ma non si vede, la sua voce, il suo carisma ed il suo fascino innati sono immortali anche oggi che non sappiamo, in realtà, come sia veramente. Parliamo di Mina, la grande ed iconica voce della musica italiana che ieri ha compiuto 82 anni. La “Tigre di Cremona” ha festeggiato il suo compleanno lontano dai riflettori come la sua vita ormai dal 1978, anno in cui ha deciso di ritirarsi dalle scene.

Da allora è un po’ come se il tempo si fosse fermato. Come se la musica ma anche la televisione e lo spettacolo in generale avessero perso un pezzo importante del loro essere. Lei non si fa vedere ma ogni nuova cosa che fa è sempre un grande successo nel nostro Paese.

Ma dove si trova oggi la grande Mina, cosa fa e perché si è ritirata dalle scene? Vi sveliamo tutto.

Mina, 82 candeline ed un perché irrisolto

Un compleanno festeggiato sui social, quello di Mina, non da lei ma dagli altri. La prima è stata la figlia Benedetta Mazzini che scegliendo alcuni scatti iconici della grande cantante le ha fatto gli auguri social scrivendo: “Buon compleanno Mamy adorata”. Del resto non servono grandi parole per dimostrare quanto bene si voglia ad una persona così importante come la mamma.

Oltre alla figlia sono stati tanti i vip che hanno rivolto gli auguri alla cantante che ormai ha lasciato il nostro Paese da diverso tempo. Mina vive, infatti, da tantissimi anni in Svizzera. Un modo per continuare la sua vita in tranquillità senza l’assedio dei fan e dei fotografi che in Italia l’avrebbero seguita ovunque.

Sono passati tanti anni dal suo addio al mondo dello spettacolo eppure tra i suoi fan c’è ancora chi spera che Mina possa tornare a farsi vedere. Lo farà mai? Solo il tempo ce lo dirà.

Nel 1978, ultima volta in cui si è fatta vedere,il suo tour fu interrotto a causa di una brutta broncopolmonite virale. Mina si “rifugiò” nella sua tenuta di Lugano insieme al marito Ernesto Quaini e alla famiglia. Qui trascorse la sua lunga degenza e da allora nessuno riuscì a convincerla a farsi più vedere.

Sul perché si accavallarono tanti pettegolezzi e rumors: dal suo aspetto fino all’evasione del fisco in Svizzera. Tutte maldicenze che alimentarono la pressione mediatica che la cantante non aveva mai ben digerito fin dall’inizio della sua carriera.