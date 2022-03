“Non ci siamo”, è stata una delle risposte riservate a Barbara D’Urso. Lo show è a rischio e la preoccupazione cresce. Riuscirà a risolvere la situazione?

La conduttrice partenopea, Barbara D’Urso, ha dato ufficialmente inizio al suo nuovo appuntamento in prima serata, con la dovuta enfasi e come promesso ai suoi telespettatori, lo scorso 15 marzo. Ma, in concomitanza con la messa in onda della seconda puntata de “La Pupa E Il Secchione Show“, nella serata di martedì 22 marzo, qualcosa sembrerebbe non essere andato secondo i piani da lei prestabiliti.

Stringe i denti l'”Abilissima” protagonista, sin dai suoi esordi, del piccolo schermo. Nonostante la grande attesa per lo show, sviluppatasi in contemporanea alla finale del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, è il momento di un riscontro inatteso. Il quale pare abbia coinciso, in queste ultime ore, con una latente proposta di arrestare sua la nuova trasmissione. “E’ flop?”

“Dovrà smettere?” Barbara D’Urso, fan preoccupati: la trasmissione rischia il collasso

Alla base di un’ingente quantità di pareri fondati su perplessità sempre più evidenti, “La Pupa E Il Secchione Show”, potrebbe rischiare una battuta d’arresto. Ad esempio: “i picchi” d’attenzione, audience e share, che come esplicano i dati e consiglia di risposta un utente anche su Instagram: restano visibilmente, al momento, “su Rai uno“. “Programma destinato a chiudere“, dunque? “Dovrà smettere?” Non è detto.

E’ di certo corretto ricordare che il recente successo Rai è stato dovuto, ad esempio nel caso della precedente serata, alla messa in onda di “Assassinio sull’Orient Express”, pellicola cinematografica basata sul giallo di Agatha Christie. E quindi, che ci sia stata la possibilità di “giocar d’astuzia“.

Ma, ad ogni modo, alcune “sentite” eliminazioni, il ritmo a tratti non calzante e soprattutto le percentuali di ascolti dimezzati al 9,05 % di share con un milione in meno di telespettatori, avrebbero infine dato filo da torcere al format televisivo.

Il quale si era accreditato, senza troppo sforzo, il terzo posto nella classifica totale: grazie al suo appuntamento d’esordio.