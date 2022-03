Una crepa inattesa, e forse inconsapevolmente desiderata. Eppure, il risultato, è ad oggi sotto gli occhi di tutti. La contesa tra Maria De Filippi e Belen Rodriguez sarebbe appena iniziata.

Dopo la conclusione, ieri sera 23 marzo, dell’ultimo appuntamento con la trasmissione de “Le Iene“, guidato dai suoi protagonisti, la showgirl Belen Rodriguez, con al suo fianco in quest’annualità il conduttore romano Teo Mammuccari, una sfida inattesa si è presentata alla soubrette d’origini argentine. Il mittente? Niente meno che la beniamina della rete, l’amatissima Maria De Filippi.

Amiche sicuramente di lunga data le due conduttrici, si sono ritrovate a scontarsi in virtù di un imprevisto che ha sin da subito destato l’attenzione del pubblico televisivo. Chi non ricorda le varie ospitate della bellissima Rodriguez nei principali salotti Mediaset della De Filippi? Nel corso degli anni, Maria, ha di certo contribuito a una prima vicinanza ad “Amici” tra lei e Stefano De Martino, nei loro balli in coppia, per poi decidere di accoglierla anche in altre trasmissioni, come in un’emozionante puntata di “C’è Posta Per Te“, trasmessa in onda non troppo tempo addietro.

Maria De Filippi fa uno smacco a Belen Rodriguez: è guerra tra le due

A sancire le giuste premesse per l’inatteso confronto è stato, in primis, il risultato in termini di audience e share ricavato in seguito al duplice appuntamento di ieri.

Sul quinto canale, infatti, ha avuto inizio la prima puntata del nuovo programma della De Filippi, guidato dalla conduttrice romagnola Simona Ventura.

Lo show in prima serata di “Ultima Fermata” ha riscosso, un totale di oltre 2 milioni di telespettatori, decretando un passaggio in sordina direttissimo della gettonata trasmissione su Italia 1.

A rincarare la dose si è presentato contemporaneamente, effettuando un’accurata analisi dei dati emersi con ufficialità in queste ore, sullo share. Un 12.36% sentitissimo, che se posto a confronto con il solo 7,14% de “Le Iene” avrebbe presto dato molto da pensare ai telespettatori, e autori, quanto alla stessa showgirl.

La serata con Belen e Teo ha apportato meno della metà del risultato conclusivo dalla Ventura, con un totale di 1.078.000 telespettatori.