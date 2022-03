Isola dei famosi, imbarazzo in studio: “Non si può condurre così”

Il 24 marzo è andata in onda la seconda puntata di “L’Isola dei famosi” e non sono mancati colpi di scena, Nicola Savino al centro del mirino

E’ appena iniziata “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della seconda puntata, il conduttore di “Le Iene” ha dato filo da torcere alla moglie di Francesco Totti.

Schietta e genuina, è così che Ilary Blasi si mostra al pubblico e non ha niente da nascondere e filtri da usare. La conduttrice non ha peli sulla lingua e quando c’è da fare battute è la prima a farle, anche su se stessa.

Isola dei Famosi, il botta e risposta tra Savino e la Blasi

Gli outfit della presentatrice non passano mai inosservati e in occasione del secondo appuntamento la diretta interessata ha sfoggiato un abito viola corto. Le gambe erano coperte da una rete trasparente e sottile e Nicola Savino, amico e collega, non ha potuto fare a meno di lanciarle una frecciatina.

“Vladimir, glielo dici tu che non può condurre il Tg così? Si vede tutto!”. Ha ironizzato l’opinionista.

Ma Ilary Blasi non ha perso tempo ed ha risposto prontamente affermando: “Non posso alzare la giacca, ho dei mutandoni color carne”.

Così ancora una volta la moglie del Pupone ha fatto colpo e il siparietto tra lei e Savino è diventato virale e argomento del web. Infatti, sui social i telespettatori si sono scatenati con critiche, battute, polemiche e commenti di ogni tipo.

Non a tutti piace il modo di fare e condurre della Blasi, ma a quanto pare è quello vincente dal momento che per la seconda volta Mediaset l’ha scelta per portare avanti il programma. Sarà la sua genuinità, semplicità o leggerezza a renderla divertente e simpatica. Per non parlare della sua bellezza, è o non è irresistibile?