Paolo Bonolis ad Avanti un Altro riesce sempre a conquistare i telespettatori: infatti, in una puntata, è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Con la sua ironia e la sua schiettezza riesce sempre a conquistare il pubblico italiano che lo segue ogni giorno, dopo la fine di Pomeriggio 5, su Canale 5. Qui, insieme al suo collega Luca Laurenti, Paolo mette in piedi il game show più amato della rete. Ovviamente, parliamo di Avanti un Altro.

Oltre ad essere un game show parecchio avvincente, è anche molto divertente. Infatti, Paolo ospita nel suo studio sempre concorrenti e anche molto ironici che riescono ad intrattenere il pubblico italiano. In uno degli ultimi casi, abbiamo conosciuto la signora Rosa, una concorrente pugliese che ha conquistato i telespettatori e le persone in studio.

Paolo Bonolis, la dichiarazione della signora Rosa ad Avanti Un Altro

La signora, appena si è presentata, ha rivelato a Paolo di essere innamorata di lui e di volerlo baciare. Il concorrente, con molto imbarazzo, le ha concesso due baci sulle guance e poi l’ha invitata a sedersi. Qui, al fianco del maestro Laurenti, ha avuto modo di conoscere meglio la signora pugliese che ha raccontato di essere una appassionata della danza. Paolo l’ha presa in giro in modo bonario, facendole notare che non riusciva a sedersi neanche sulla sedia, figuriamoci quanto potrà essere brava a ballare.

In seguito hanno cominciato a giocare e, purtroppo, la signora Rosa ha avuto vita breve. Però nel cuore della gente ci è rimasta per sempre, e anche in quello del conduttore che, sotto sotto, si è molto divertito a giocare insieme a lei.

I telespettatori l’hanno semplicemente amata, e il video della sua comparsa è stato pubblicato sui social sempre più spesso. Ogni volta, le persone che si imbattono si fermano a guardarlo per ricordare uno dei momenti e delle concorrenti più iconiche del game show.