Per Ilary Blasi il dimagrimento è stata una conseguenza, non una scelta. Le sue pratiche “consapevoli”, però: sono le migliori.

Il continuum dell’italiana “royal couple” è stato ribattezzato dalla protagonista della nuova “Isola Dei Famosi” 2022. Ilary Blasi afferma con serenità: con Totti è sempre stato e sempre sarà amore. Ma a proposito del suo repentino dimagrimento?

La conduttrice e showgirl romana rivela oggi in un’intervista, e a poca distanza dalla sua entrata a effetto nel salottino della Toffanin, senza bisogno di gamba tesa, i motivi del suo “cambio forma“. E delle pratiche che l’avrebbero aiutata di più. Fra questi il look non sarebbe da sottovalutare.

“Non è troppo” Ilary Blasi svela il segreto del dimagrimento: il look aiuta molto?

La forza di volontà della nata sotto il segno del Toro va oltre i suoi successi televisivi. E oltre, anche, la sua vita amorosa. E’ qualcosa che la riguarda direttamente, spiega Ilary, ed esclusivamente. Il segreto per mantenersi in forma, seguire un regime alimentare sano e soprattutto senza dover ricorrere a costrizioni, è il risultato di un’innata tenacia applicata alle sue piacevoli abitudini.

“Faccio yoga“, racconta la conduttrice, un’attività che stando al suo punto di vista: “allunga tantissimo“. “Poi mangio bene“, continua Ilary. “Cammino tutti i giorni. Sul tapis faccio almeno 40 minuti“. Inoltre, per spiegare ancor meglio la natura della sua perdita di peso, l’ex beniamina de “Le Iene” rivela: “non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso 3 chili sembrano di più“. Un dettaglio finora passato inosservato, ma che Ilary non poteva nascondere.

Se dovessero darle un premio? Ammicca sul finale la conduttrice, sarebbe per questo: “nasco pigra, ma mi scatta quella cosa… Se inizio devo chiudere: alla fine sono una concentrata”.

Il look, infine, aiuta molto. Basti far riferimento alle più recenti apparizioni di Ilary in prima serata, quanto al suo shooting di due giorni fa per Coco Chanel.

Gli outfit della conduttrice sono scelti con cura, risaltano la sua bellezza nei punti giusti, e al contempo mirano a esaltare la sua silhouette nella maniera più naturale.