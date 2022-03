La splendida influencer italiana Sara Croce è tornata a far parlare di sé con un post a dir poco pazzesco: vediamolo insieme…

La bellissima ex fiamma del noto Andrea Damante ha mandato i fan in visibilio: il web è fuori controllo!

Nella foto Sara viene immortalata a mezzobusto, con lo sguardo rivolto verso la sua sinistra ed un’espressione sensuale e provocante: resisterle è impossibile!

Nello scatto Sara indossa un bikini lilla, che mette in risalto il suo décolleté da sogno: gli zoom si sono sprecati!

Nella bio del post, la fantastica modella ha scritto: “Sun kissed” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Baciata dal sole“).

Sono state tantissime le risposte degli utenti a questa didascalia, ad esempio: “Il sole bacia le belle“; “Sei luminosa come il sole”; “Acqua e sapone, bella come il sole” oppure “Chi non ti bacerebbe? Sei la più bella ragazza della scena”.

Ecco, dunque, la foto che tutti state aspettando…

Sara Croce è la bellezza in persona: mai visto nulla del genere prima d’ora. Un fan: “Bella da mancare il fiato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce (@saracroce98)

Una cosa è certa: la magnifica ventitreenne sa sempre come rendere felici i suoi followers!

Nell’immagine Sara viene immortalata con i capelli sciolti ed il viso senza trucco: anche nella sua semplicità e naturalezza, la strepitosa showgirl resta sempre uno schianto!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Bella da mancare il fiato“; “Bellissima anche senza trucco”; “Sei di uno splendore unico, bella e meravigliosa” oppure “Sei un incanto, complimenti!”.

Non c’è alcun dubbio: la famosa ex Madre Natura del programma televisivo “Ciao Darwin” batte tutte 10 a 0!

La popolarità di Sara Croce cresce ogni giorno sempre di più: ormai il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di un milione di followers.