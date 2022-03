“Senza parole” per le ultime pose della bellissima Carolina Stramare: la silhouette voluttuosa è in primo piano: il “mistero giù bello” parte dagli occhi.

Indossa la corona di “Miss Italia” nel 2019, poi conduttrice ad “Helbiz Live” e da sempre modella a tutto tondo, la ventitreenne genovese Carolina Stramare è quest’oggi protagonista di una collezione fotografica “mozzafiato“. In cui, per alcune sue caratteristiche, verrà finanche accostata all’attivista e attrice Premio Oscar, Angelina Jolie.

Dopo aver affiancato Enrico Papi nella passata edizione di “Scherzi A Parte“, la co-conduttrice di “A Bordo Campo” continua ad aggiornare gli appassioni di sport sulle evoluzioni e sugli stratagemmi riguardanti la Serie B. Gli interessi di Carolina spaziano però anche altrove, tra viaggi meravigliosi, conoscenza delle lingue straniere per via dei suoi studi accademici, ed infine ovviamente per il suo grande amore, il bomber bianconero Dusan Vlahovic.

“Sempre più” Carolina Stramare le forme voluttuose in primo piano: la vista è strepitosa – FOTO

PER VEDERE “LA VISTA STREPITOSA” DI CAROLINA STRAMARE, VAI SU SUCCESSIVO.