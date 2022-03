Stefania Orlando è una conduttrice televisiva con una lunga carriera alle spalle ma è stata l’esperienza al GF Vip a riaccendere la luce sulla sua vita.

Erano gli anni novanta quando Stefania debuttò come Valletta e da quel momento sono arrivate per lei tante nuove opportunità. Diverse trasmissioni l’hanno voluta al timone e Stefania è sempre riuscita a dare il meglio di se, ottenendo da subito il successo desiderato.

Una vita piena fatti di tanti momenti felici ma anche complessi legati in parte alla fine del suo matrimonio con Andrea Roncato. Stefania ha attraversato periodi della sua vita molto duri che hanno fatto di lei, una donna tanto forte e pronta a qualsiasi sfida. L’ingresso nella casa più spiata d’Italia lo scorso anno, ha di sicuro cambiato la sua immagine. Tanti mesi con le telecamere che riprendono h24 ogni singolo movimento, hanno permesso al pubblico italiano di conoscerla sotto ogni sfaccettatura e alla fine del percorso, il suo nome è risultato tra quelli più amati durante i sei mesi di programma.

Stefania Orlando si dedica al lavoro, che cosa starà preparando?

Dopo la fine della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, tutti i fan hanno dimostrato a Stefania un grande calore ed una costante partecipazione sul suo profilo Instagram sotto ogni foto postata. Ma quali sono attualmente i progetti lavorativi della Orlando?

Da alcune indiscrezioni, è arrivata la notizia che la conduttrice stia preparando un programma su Discovery con Giulia Salemi, lavoro al quale doveva partecipare anche Tommaso Zorzi ma dopo una chiacchierata rispetto ai tempi che il programma richiedeva, quest’ultimo ha preferito rifiutare e dedicarsi ai suoi progetti che da qualche tempo sono già in lavorazione. Stefania, attraverso il suo profilo Instagram, con il quale si interfaccia molto spesso con tutti i suoi fan, ha condiviso una foto in cui è distesa su un letto per rilassarsi e ha scritto come didascalia: “Finalmente è arrivato il weekend ma fatico a trattenere l’entusiasmo“. Probabilmente la rivedremo in televisione prima del previsto, sicuri che con la sua preparazione ed il suo carattere forte e tagliente, porterà davanti al pubblico un lavoro convincente.

