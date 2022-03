Vanessa Incontrada è una conduttrice italiana di gran successo. Cresciuta con un papà italiano e una mamma catalana, l’ex modella possiede fascino e grande sensualità.

Abbiamo imparato negli anni a conoscerla attraverso i suoi lavori come la conduzione a Zeling al fianco di Claudio Bisio, dove è uscita la sua parte ironica e divertente, ed anche in molti film e fiction.

Sono molte le serie in cui Vanessa è stata protagonista, ricordiamo la dolce Lisa in “Non dirlo al mio capo” ed il suo ultimo lavoro, ovvero Fosca Innocenti, la serie andata da poco in onda su canale 5, che ha avuto un ottimo riscontro. Il segreto di Vanessa sta nella sua semplicità, una donna che negli anni ha sempre dimostrato al pubblico di piacersi anche con tutte le sue imperfezioni e di accettare ogni singola parte di se stessa e del proprio corpo perché tutte le donne, a detta sua dovrebbero amarsi sempre e comunque.

Vanessa Incontrada in crisi con il compagno? Tutta la verità

Nella sua vita personale Vanessa è sempre stata una donna molto riservata e poco incline al gossip e alla condivisione con i fan rispetto alla sua relazione sentimentale. Ad ogni modo è uscita da tempo la notizia che riguarda la sua storia con l’imprenditore Rossano Laurini.

I due hanno anche avuto un figlio di nome Isal, una famiglia felice lontana dal mondo dello spettacolo. Negli ultimi tempi però, pare che la coppia stia attraversando un momento di crisi come traspare anche dai loro profili social. Proprio Vanessa ha condiviso una sua foto con una frase che sembra proprio essere riferita al compagno: “L’importante è esserci” ha scritto l’attrice, non fornendo però nessun dettaglio sulla possibile rottura tra lei e Laurini. Nonostante la scelta di mantenere assoluta privacy sulla loro relazione, ci saranno nuove indiscrezioni sulle sorti della coppia, sperando per il bene della famiglia, che tutto possa concludersi per il meglio.

