Che fine ha fatto Ludovico Fremont? Purtroppo nella sua vita è accaduto l’inaspettato

Ludovica Fremont interpretava Walter Masetti ne I Cesaroni, la fortunata fiction che andava in onda molti anni fa su Canale Cinque

Ludovico Fremont è stato uno degli attori più amati fino a pochi anni fa, o almeno fino a quando è andata in onda la fortunata fiction di Canale Cinque I Cesaroni. La serie parlava di una famiglia allargata, messa insieme quando Lucia madre di due ragazze e Giulio, padre di due ragazzi, decisero di sposarsi e di andare a vivere tutti insieme nella stessa casa.

Walter era il migliore amico di Marco, il figlio di Giulio. Il ragazzo è parte integrante della famiglia Cesaroni, infatti all’interno della fiction era un vero e proprio protagonista. Masetti è stato all’interno della fiction fino alla fine, poi quando la storia è giunta a termine, Ludovico ha continuato la sua carriera e ha portato avanti la sua vita privata.

Ludovico Fremont era Walter Masetti ne I Cesaroni: che fine ha fatto oggi?

Ludovico, in questi anni, ha avuto una compagna eccezionale e ha messo su famiglia. Purtroppo, però, le cose tra di loro non sono andate bene come speravano: infatti, proprio poco tempo fa, si sono lasciati e ritrovati a rimettere tutto in discussione.

Ad oggi sia Ludovico che la sua ex compagna hanno intrapreso due strade sperate, ma stanno cercando di far conciliare tutto per il bene della loro figlia, Regina Amelie Fremont. La gioia più grande della loro vita. L’unica cosa di cui non potranno mai pentirsi.

Dunque è un periodo di stravolgimenti per Ludovico, ma quando finisce l’amore è meglio chiudere le relazioni, anche (e soprattutto) se di mezzo ci sono dei figli ancora così piccoli.