Uccide il genero e ferisce il nipote: uomo di 64 anni fermato dai carabinieri

Un uomo di 64 anni a Verzino (Crotone) avrebbe ucciso il genero e successivamente sparato sui nipoti, di cui uno rimasto ferito: la follia al culmine di una lite.

Nella giornata di ieri, un uomo di 64 anni – al culmine di una lite- avrebbe ucciso il genero a colpi di pistola e ferito un nipote di 18 anni. La tragedia si è consumata a Verzino (Crotone). Vittima e presunto assassino vivevano nel medesimo stabile a piani differenti e pare che già da lungo tempo tra i due non scorresse buon sangue.

Immediato l’intervento delle forze dell’Ordine che sopraggiunte sul posto hanno dovuto provvedere a sedare una rissa nata tra i parenti dell’uomo deceduto e quelli del 64enne.

Crotone, uccide il genero e ferisce il nipote: fermato nonno di 64 anni

Si chiamava Luigi Greco l’uomo di 43 anni che nella giornata di ieri – sabato 26 marzo– è morto a Verzino (Crotone) dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco probabilmente esplosi dal suocero Vito Avenoso, 64 anni.

Tra i due, che vivevano nello stesso stabile su piani differenti, intorno alle 11 sarebbe scoppiata l’ennesima lite, questa volta sfociata nel sangue. A farne le spese anche il figlio della vittima di soli 18 anni, anch’egli colpito dal nonno. Fortunatamente il giovane sarebbe rimasto solo ferito. Immediato il suo trasporto in elisoccorso presso l’Ospedale di Catanzaro.

Sul posto, riportano i colleghi della redazione di Fanpage, sono sopraggiunti oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina. I militari dell’Arma giunti a Verzino hanno dovuto sedare una rissa ingaggiata tra i parenti della vittima, accorsi da un paese vicino, e quelli del presunto assassino. Stando a quanto emerso sino ad ora, i rapporti tra le due famiglie erano molto tesi e diverse erano le querele che si erano sporti vicendevolmente.

Vito Avenoso, a seguito dell’accaduto sarebbe stato fermato e tradotto in caserma per essere ascoltato. Secondo una prima ricostruzione – riferisce Fanpage– il 64enne avrebbe sparato prima al genero e poi rivolto l’arma contro i nipoti ferendo quello di 18 anni. Il corpo privo di vita di Greco sarebbe stato rinvenuto all’interno della propria abitazione, mentre il ragazzo sarebbe stato trovato in strada. L’altro giovane sarebbe riuscito a mettersi in salvo.

Al momento proseguono le indagini per cercare di comprendere cosa sia effettivamente accaduto in quei concitati momenti. A coordinare le indagini la Procura di Crotone in persona del Pubblico Ministero Pasquale Festa.