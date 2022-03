Varese, padre uccide i suoi due bambini e poi si toglie la vita. La disperazione della madre: “Non avrei dovuto farlo”

Varese. Andrea Rossin, un uomo di 44 anni, avrebbe ucciso i suoi due bambini di 13 e 7 anni per poi togliersi la vita. Lo strazio della madre è infinito. Il retroscena della vicenda

Sono momenti drammatici quelli che sta vivendo al momento la cittadina di Mesenzana, in provincia di Varese, colpita da una tragedia di proporzioni immani.

Un uomo di 44 anni, Andrea Rossin, avrebbe ucciso con delle coltellate al cuore nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 marzo i suoi due figli, i piccoli Giada e Alessio, rispettivamente di 13 e 7 anni, mentre dormivano serenamente nella loro casa. Rossin ha poi deciso di togliergli la vita con un coltello da cucina. A fare la tragica scoperta dei corpi esanimi è stata la madre Luana il mattino seguente, quando era andata a prendere i bambini per accompagnarli a scuola.

Omicidio suicidio a Varese: cosa è emerso dalle indagini degli inquirenti

Il retroscena della vicenda avvenuta a Mesenzana (Varese) mostra un quadro familiare delicato, inasprito dalle condizioni psicologiche alterate di Andrea Rossin.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Orrore in un’abitazione: 44enne uccide i due figli e si toglie la vita

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’unione tra Luana (35 anni) e l’artefice degli omicidi, sarebbe finita da tempo. La donna, infatti, si era trasferita a casa della madre nel comune di Brissago Valtravaglia (Varese).

L’uomo non si sarebbe rassegnato al termine del loro rapporto e si rifiutava di accettare la separazione dalla compagna. Soffriva di disturbi psichici per i quali era in cura tuttavia, come sostenuto anche dalla procuratrice di Varese Daniela Borgonovo, perseguitava Luana, controllandola sia sul lavoro che nel tempo libero. L’avrebbe seguita da mattina a sera.

Dopo la straziante scoperta dei corpi dei suoi due bambini, uccisi dal loro stesso padre a coltellate, la donna non sa darsi pace. Queste le sue parole: “Lo sapevo, non dovevo lasciarli con lui”. Stesso concetto espresso anche dalla nonna dei piccoli, Maria, che ai Carabinieri ha riferito che Luana non era tranquilla nel saperli con Rossin (come riportato da La Stampa).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uccisa sotto gli occhi della figlia e del nipotino: gli inquirenti avrebbero scoperto il movente

Sgomento anche tra i parenti dell’uomo che mai avrebbero immaginato un epilogo così nefasto, parlano di una tragedia assolutamente imprevedibile.