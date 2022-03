Monica Bellucci è ufficialmente “crush mondiale”, la posa divina è da Oscar e fa dimenticare l’amaro strascico di questo inizio 2022.

La musa di Giuseppe Tornatore fa il suo nuovo ingresso sulle scene in questo lunedì, 28 marzo. A sole poche ore di distanza dall’inattesa conclusione della 94esima edizione degli Oscar. Per stemperare la tensione e concentrarsi esclusivamente sulla bellezza, l’attrice cinquantasettenne, Monica Bellucci, condivide il risultato del suo ultimo shooting “in rosso“.

In attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche italiane di “Memory“, il nuovo thriller realizzato dal regista Martin Campbell, che la vedrà fra le sue assolute protagoniste, l’insostituibile sex-symbol internazionale ha voluto mostrare i risultato di uno delle sue ultimissime collaborazioni al di là dei suoi impegni a teatro, di recente con “Maria Callas. Lettere e memorie“, e sul piccolo schermo nella serie televisiva de “L’amour flou“.

“Afrodite è crush mondiale” Monica Bellucci come nuda, oltre la vetrata: in FOTO il paradiso

