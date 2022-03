Caso Liliana Resinovich: tre certezze in oltre tre mesi di mistero

Alcuna risoluzione definitiva sul giallo di Trieste. Proseguono le indagini sulla morte di Lilly: tre verità certe sulla morte di Lilly.

Ancora mistero sul giallo di Trieste. Dopo più di tre mesi dalla scomparsa (14 dicembre) e dal successivo rinvenimento del cadavere (5 gennaio) di Liliana Resinovich, il caso è ancora freddo. Seppur lontana da una risoluzione definitiva, l’inchiesta prosegue silente a grandi ritmi. Finora grandi passi sono stati fatti dalla Squadra Mobile, stando alle rassicurazioni del Procuratore Capo di Trieste Antonio de Nicolo. Dalla lunga lista degli esami in programma emergono i primi risultati. Analizziamo brevemente tre certezze sul decesso della 63enne di Trieste.

Liliana è scomparsa il 14 dicembre dello scorso anno. Rinvenuta senza vita il 5 gennaio nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a pochi passi dalla sua abitazione, Liliana Resinovich e la sua morte restano agli occhi degli inquirenti ancora un giallo tutto da sbrigliare. Il groviglio di dubbi e incertezze avvolge il delitto di Trieste sin dal giorno della sparizione della 63enne.

Il giallo di Trieste: tre certezze sulla morte di Lilly

Al momento la lista degli indagati resta bianca, così come il fascicolo dell’inchiesta resta aperto per “sequestro di persona”. Accanto al rinvenimento del dna misto, a cui si sono sottoposti volontariamente l’ex marito Sebastiano Visintin e l’amico di vecchia data, nonché presunto amante, di Lilly Claudio Sterpin, nuovi indizi emergono dagli esiti degli esami effettuati. In attesa dei risultati degli esami irripetibili e di esclusione della traccia genetica finora tre verità iniziano a schiarire alcuni aspetti del caso.

