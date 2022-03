Estate in Val Passiria: 3 consigli per una vacanza al top

La Val Passiria è una delle destinazioni più consigliate dell’Alto Adige nel periodo estivo: una meta sicuramente privilegiata, che consente di vivere appieno il fascino della natura ed offre moltissime attrattive. È pressoché impossibile annoiarsi durante una vacanza in Val Passiria, ma non mancano di certo nemmeno le occasioni per concedersi momenti di vero e proprio relax. Se intendete organizzare un soggiorno da queste parti però vi consigliamo di prestare attenzione ad alcuni dettagli. Per evitare infatti brutte sorprese e godersi appieno la vacanza è importante sapere dove pernottare, qual è il periodo migliore e come organizzarsi con gli spostamenti.

Ecco allora alcuni consigli utili per una vacanza estiva in Val Passiria al top.

#1 Dove soggiornare in Val Passiria

Le località della Val Passiria che meritano di essere viste sono numerose, ma ce ne sono alcune in particolare che conviene prendere in considerazione per il pernottamento, in quanto si trovano in una posizione strategica. Parliamo ad esempio di San Martino: la località più grande della Val Passiria, immersa nella natura incontaminata e ricca di cose da vedere. Questo paese dista circa 16 km da Merano ed è un punto di partenza perfetto per visitare tutti i dintorni: vi consigliamo dunque di cercare un hotel a San Martino, perché sarete molto più comodi nel gestire gli spostamenti.

Se poi siete amanti delle escursioni, da qui potete accedere direttamente ai sentieri del Monte Cervina oltre che godervi lo spettacolo della Cascata Passiria e visitare la chiesa parrocchiale in stile barocco. La vera chicca di San Martino però sono i Masi dello scudo (Schildhof in tedesco), assolutamente da non perdere!

#2 Estate in Val Passiria: il periodo migliore per una vacanza

La Val Passiria è una valle molto soleggiata, dunque nel periodo estivo non esiste un mese che sia migliore di un altro per una vacanza. Da queste parti, da giugno a settembre si sta sempre bene e non si rischia di patire l’afa tipica delle grandi città! Al contrario, in Val Passiria si respira un’aria buona nonostante il mese di agosto faccia caldo anche qui. Per quanto riguarda il meteo, dunque, ogni settimana estiva è perfetta per una vacanza in Val Passiria. C’è però un altro aspetto che conviene considerare ed è l’afflusso turistico. In alta stagione, infatti, si rischia di trovare parecchia gente, dunque chi desidera godersi appieno il relax dovrebbe evitare il mese di agosto e preferire giugno, la prima metà di luglio oppure settembre.

Ad ogni modo, è bene precisare che comunque stiamo in località di montagna: se si vuole evadere dalla folla lo si può sempre fare avventurandosi in qualche sentiero.

#3 Come organizzarsi con gli spostamenti

Per quanto riguarda gli spostamenti, la Val Passiria è collegata benissimo con le altre località e valli limitrofe così come con la vicina Merano. La rete di trasporti pubblici funziona ed è efficiente, quindi non si incontrano particolari problemi se si è sprovvisti di un mezzo. Certo è che spostarsi in auto è molto più comodo, perché si riescono in tal modo a visitare molte più località.