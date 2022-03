Martina Colombari ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. La visione ha scatenato i fan: subito è un tripudio di like e complimenti.

Fisico mozzafiato e fascino a non finire. Martina Colombari torna a stupire il popolo del web con la sua bellezza sbalorditiva: 46 anni, il tempo sembra per lei essersi fermato. Modella, conduttrice, attrice, Miss Italia nel 1991, negli anni ha conquistato il grande pubblico con il suo fascino.

Conosciuta per i suoi shooting, le sue interpretazioni e i suoi format, ha raggiunto anche molto seguito sui social. In particolare è molto attiva su Instagram dove ha un profilo da ben 1 milioni di follower in cui racconta la sua quotidianità, scandita tra impegni lavorativi e attimi spensierati.

Sposata dal 2004 con Alessandro Costacurta, mamma di Achille, ogni post conquista sempre tutti. Il suo feed è un sogno a occhi aperti composto da foto da infarto capaci di stuzzicare l’immagine del pubblico: l’ultima apparsa sulla sua gallery ha esordito il medesimo effetto.

Martina Colombari irresistibile: il top scollato alza la temperatura

Per vedere l’ultimo scatto di Martina Colombari, vai su Successivo