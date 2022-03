Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro più innamorati che mai: le dolci effusioni emozionano il web. La modella in forma favolosa a un mese dal parto

Sono una delle coppie più amate di sempre nate in un reality, per la precisione del “Grande Fratello Vip” nel 2020: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono perdutamente infatuati. La modella lasciava alle spalle la burrascosa rottura con l’ex marito Francesco Sarcina, seguita dalle critiche a causa del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio.

Accetta di entrare nella casa più spiata d’Italia proprio per mostrare la sua vera personalità e sconfiggere i pregiudizi: non solo conquista l’ammirazione del pubblico, ma anche l’amore dell’attuale compagno. Un vero e proprio colpo di fulmine avvenuto sotto i riflettori, appassionando i telespettatori tanto da “tifare” per la nuova coppia anche al termine del programma.

Un rapporto che si rivela da subito forte e destinato a durare, ufficializzato dalla convivenza. Ma a coronare il loro sentimento è un’altra lieta notizia: l’annuncio della gravidanza, che l’influencer ha portato a termine lo scorso 19 febbraio, con la nascita di “Gabriele”. A poco più di un mese dal parto, Clizia Incorvaia si mostra in splendida forma nello studio di “Forum“.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: un amore speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Lo studio di “Forum” è un luogo familiare per Paolo Ciavarro, collaboratore del programma dal 2016. Ad accompagnarlo al suo fianco troviamo Clizia Incorvaia, che testimonia la partecipazione attraverso un post su Instagram.

Le immagini ritraggono la coppia felice e più innamorata che mai: un manifesto di complicità e tenerezza molto raro, che nei gesti trova la dimostrazione del vero amore. Dolci le effusioni che si scambiano per poi ridere insieme, caratteristica del loro rapporto che si rivela da subito il punto di forza.

La modella esibisce una forma fisica strepitosa a poco più di un mese dal parto, sfoggiando un abito nero cortissimo con frange di brillantini. È il video mostra la loro sana abitudine di scherzare: Paolo Ciavarro prende affettuosamente in giro Clizia Incorvaia che muove le fila di strass del suo abito con un leggero movimento del bacino.

Bastano questi piccoli ed inequivocabili atti d’amore per raccogliere l’adorazione dei fan: “Quanto siete belli“, “Meravigliosi“, “Adorabili“.