Chiara Ferragni ha sorpreso tutti con un momento di forti emozioni al fianco di Fedez. I fan si sciolgono, subito è tripudio di like e commenti.

Forti emozioni e sentimenti travolgenti. Chiara Ferragni ha riscaldato i fan condividendo un nuovo post emozionante in cui è ritratta al fianco di Fedez. Per la coppia sono giorni molto delicati: il rapper si è infatti sottoposto a un lungo intervento a seguito della scoperta di un tumore al pancreas.

L’influencer numero uno in Italia è stata al fianco del marito in questo momento difficile, trascorrendo le giornate in ospedale insieme a lui. Presso il San Raffaele di Milano, dopo il delicato intervento, l’artista meneghino, 32 anni, si sta riprendendo affrontando una lunga convalescenza.

L’imprenditrice digitale, se di giorno si occupa dei loro figli Leone e Vittoria, di sera dorme nella stanza del marito rimanendo sempre insieme a lui. Poco presenti sui social, hanno condiviso qualche attimo dall’ospedale, dove si sono mostrati molto vicini.

Tantissimo il supporto dei fan nei loro confronti: l’ultimo post condiviso da Chiara al fianco del marito ha lasciato tutti senza fiato.

Chiara Ferragni e Fedez: attimi travolgenti, fan in tilt

