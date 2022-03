Una delle tre sorelle Ferragni ha fatto preoccupare tutta Italia con una notizia a dir poco sconvolgente: vediamo insieme di cosa si tratta…

Sui social non si parla d’altro: ad una delle tre sorelle Ferragni è stato diagnosticato un problema di salute.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e qual è il messaggio che ha voluto trasmettere…

La sorella Ferragni in questione è Valentina: la nota fashion blogger ha dichiarato sui social di non aver passato un periodo facile, a causa di alcuni fibromi trovati nel seno.

“Oggi ecografia mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno” Sono state queste le parole con cui la nota fashion blogger italiana ha messo al corrente gli utenti della sua community sul suo problema di salute.

Ma come lo ha scoperto? Valentina ha spiegato di aver sentito una strana pallina sul bordo del seno: adesso deve farsi controllare ogni sei mesi, per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e, allo stesso tempo, non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave.

Valentina Ferragni lancia un messaggio importante: “La prevenzione salva le vite”

Valentina Ferragni ha raccomandato tutte le donne che la seguono di farsi controllare periodicamente, appena si avverte qualcosa di strano nel proprio corpo: bisogna inizialmente rendersi conto della eventuale presenza di qualcosa che non va e, successivamente, andare dal medico.

La bellissima influencer ha concluso il suo profondo discorso così: “Fatevi controllare anche se siete giovani. La prevenzione salva le vite“.

E’ un messaggio davvero importante quello trasmesso dalla sorellina della nota Chiara Ferragni: il pubblico che la segue ha apprezzato molto la sua scelta di esporsi e raccontare un avvenimento così intimo e privato.

I fan augurano a Valentina solo il meglio, sia per lei che per tutta la sua famiglia.