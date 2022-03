Amadeus si è finalmente espresso in merito al Festival di Sanremo 2023: di fronte alla domanda del concorrente, il conduttore ha risposto in modo clamoroso

Erano Chiara Noschese e Nancy Brilli le concorrenti dei Soliti Ignoti di quest’oggi, lunedì 28 marzo. Le due attrici, impegnate a teatro con la tournée dello spettacolo “Manola”, si sono rivelate un duo travolgente ed affiatato all’interno del celebre gioco di Rai 1.

Persino Amadeus, che si dimostra sempre a proprio agio anche all’interno dei contesti più disparati, ha faticato a tenere il passo rispetto alle due ospiti. Per di più, quando alla scoppiettante coppia si è aggiunta una terza persona, il conduttore sembrava davvero in balia degli eventi.

A dir poco spiazzato dalla piega che stava prendendo la puntata, Amadeus si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato di stucco tutti i presenti. La risposta sul Festival di Sanremo 2023 è finalmente arrivata.

Amadeus ai Soliti Ignoti sgancia la bomba e rivela: “Condurre Sanremo? Ora parlo io”

Tra gli ignoti della puntata di questa sera figurava anche il celebre imitatore Vincenzo De Lucia. Il 34enne originario di Napoli, nel presentarsi alle concorrenti Chiara Noschese e Nancy Brilli, ha offerto una delle sue imitazioni più celebri: quella della conduttrice televisiva Mara Venier.

Con indosso l’iconica parrucca bionda e gli occhiali, Vincenzo ha intrattenuto il pubblico dei Soliti Ignoti facendo letteralmente le veci di Amadeus. Il padrone di casa, contagiato dalla solarità del comico, lo ha lasciato fare in totale autonomia, fino al momento in cui Vincenzo non lo ha chiamato in causa per porgli una domanda gettonatissima.

“Amore della zia, ma è vero che farai Sanremo 2023?“, ha domandato l’ignoto, facendo sobbalzare il pubblico presente in sala. Messo alla strette, ad Amadeus non è restato che ammettere la verità. “Pare proprio di sì“: questa la conferma del presentatore, che tutti i suoi fan attendevano con ansia.

Per la prima volta, dunque, Amadeus è tornato a parlare al grande pubblico di Sanremo dopo la sua recente, brillante avventura al Festival. Le aspettative nei suoi riguardi sono altissime e non potranno che essere confermate dal talento del conduttore.