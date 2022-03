Beyoncé protagonista della serata degli Oscar 2022 con “Be Alive”, blocca il web con l’outfit dell’after party: il nude della cantante tempestato di diamanti

Ha aperto la notte più attesa dell’anno per il mondo del cinema, interpretando il brano “Be Alive“, per il film “Una famiglia vincente – King Richard“: Beyoncé ha lasciato il pubblico senza fiato con l’intensità della sua voce.

La suggestiva ed energica esibizione si è svolta a Los Angeles, nella location dei campi da tennis di Compton, gli stessi che hanno visto l’esordio delle sorelle Serena e Venus Williams, alle quali è ispirato il film insieme alla figura del padre Richard.

L’abito quasi fluorescente rigorosamente in giallo, in omaggio ai colori che rappresentano il suddetto sport, ha illuminato la serata degli Oscar. Un tripudio di eleganza che stupisce e incanta, esaltando la sua magnifica bellezza.

Ma in occasione dell’after party è riuscita a superarsi, ben oltre le aspettative dei fan. Le immagini postate su Instagram del look hanno letteralmente infiammato il web: trasparenze esplosive lasciano la visione sul corpo statuario di Queen B.

Beyoncè, il nude look segna un prima e un dopo

Ci sono dei look che segnano un prima e un dopo inevitabile nella storia del fashion. Lo fece Jennifer Lopez con il suo “Jungle Dress“, sfoggiato in occasione dei Grammy Award nel 2000. Leggenda narra che sia stato artefice della creazione della sezione Immagini di Google, a causa della spasmodica caccia agli scatti sul motore di ricerca.

Anche l’outfit esibito da Beyoncè per il Gold Party organizzato dalla cantante ed il marito Jay-Z, che tradizionalmente segue l’evento della serata degli Oscar, segna una linea mai più emulabile. Un abito “vedo non vedo” che non ha niente a che vedere con le solite trasparenze: è il “nude look” definitivo.

Una serie di immagini su Instagram lasciano ammirare la creazione da ogni prospettiva, che impreziosisce la procace fisicità di Beyoncè, in posa come una venerabile divinità. Quasi un nudo totale, se non fosse per i diamanti che tempestano il tulle color carne per coprire i punti più audaci, ma lasciando la visuale sulle strepitose curve della cantante.

Spacco vertiginoso, sandali con tacco e collier: ogni dettaglio è sensualità allo stato puro. Una statua di bellezza irraggiungibile, come dimostra la reazione interdetta del web.