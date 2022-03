“E’ così contagioso…”, Diletta Leotta a tu per tu con il campione dei campioni: scambio di sguardi e sorrisi – FOTO

Diletta Leotta accoglie il campione dei campioni tra le leggende più acclamate della Serie A. I dettagli dell’incontro ravvicinato…

La giornalista di DAZN, Diletta Leotta ha trascorso il pomeriggio in compagnia di una delle leggende del nostro calcio.

Grande clamore attorno alla figura della radiofonista di “Radio 105” che ha trovato ancora una volta l’occasione giusta per dare un senso alla sua giornata. Con il passare del tempo, Diletta ha sperimentato tante piccole mansione e ha dimostrato agli addetti di sapersi incanalare bene tra le varie corsie professionali.

Al di là degli interessi sportivi, l’abbiamo vista spesso protagonista in lanci di brand pubblicitari alla moda come “Intimissimi“. Insomma siamo di fronte ad una figura a tutto tondo che come se non bastasse fa della sua bellezza una delle armi vincenti del suo successo.

Da un po’ di tempo a questa parte, la giornalista siciliana si è lanciata in una nuova avventura alla scoperta delle vecchie glorie del calcio di un tempo, nella conduzione del palinsesto “Linea Diletta”

Diletta Leotta e la dolce compagnia di giornata: i fan non potevano vedere di meglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Ricette di primavera: i piatti più succulenti per assaporare la bella stagione

Altro grande successo attorno alla spiccata e delicata figura di Diletta Leotta. La professionista di DAZN Italia ha sorpreso di nuovo tutti dopo le ultime uscite a bordo campo, sostenuta dall’affetto e il coinvolgimento del pubblico sugli spalti.

In una nuova puntata di “Linea Diletta“, la showgirl siciliana ha intervistato una delle leggende del grande Parma e della Juventus.

Seduta a tavolino con lei a scambiare quattro chiacchiere e due prussiane ecco a voi Lilian Thuram. L’ex roccioso difensore bianconero, come si può evincere dalla foto sembra preso dalla naturalezza e il fascino di Diletta che a sua volta cerca di ‘marcarlo stretto’ con l’obiettivo di cogliere dalle sue parole qualche aneddoto interessante della sua inarrivabile carriera, mai venuto alla luce.

Tra le immagini che mettono a fuoco i migliori momenti del lungo colloquio tra i due c’è un ampio scambio di sguardi e sorrisi che per un attimo hanno fatto pensare ad un presunto approccio sentimentale tra i due.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “La tett*** che esce” Elisabetta Canalis, l’incidente audace della giacca ha monopolizzato il social – FOTO

Nulla di tutto ciò a quanto pare si sia verificato durante l’incontro a “tu per tu” con una delle leggende della massima categoria del campionato di calcio italiano.