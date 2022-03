Guendalina Tavassi si ritira dal mare e manda in visibilio i tantissimi appassionati di Instagram: censura solo sfiorata.

Mancano poche ore all’ingresso ufficiale nell’isola più misteriosa e avventurosa dell’Honduras.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello 11, la diva dello spettacolo, Guendalina Tavassi è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi 16. Ilary Blasi è pronta ad accendere l’entusiasmo tra i naufraghi con un doppio ingresso in famiglia.

Guendalina infatti prenderà parte al reality straniero in compagnia del fratello, Edoardo. I due sbarcheranno ufficialmente alla ‘Palapa’, durante la puntata di domani, 31 Marzo.

Consapevole della grinta e della forza di volontà che abita da sempre nel suo dna, l’ex di Umberto D’Aponte avrà tre motivi in più per battersi e guadagnarsi la stima del pubblico e dei compagni.

L’ex gieffina lascerà a casa i suoi tre figli e cercherà con orgoglio e determinazione il riscatto personale da una situazione complicata che ha visto il suo ormai ex marito finire dietro le sbarre, per atti di violenza femminile

Guendalina Tavassi lascia tutti di stucco: i dettagli di una FOTO da crepacuore

Tra poche ore Guendalina Tavassi si misurerà con le difficoltà di sopravvivenza dell’Isola più famosa al mondo, che metterà lei e il fratello nelle condizioni di tirare fuori il meglio per poter arrivare fino in fondo.

L’Isola dei Famosi 16 attende a braccia aperte quel ‘terremoto’ di emozioni e adrenalina che solo un personaggio come lei saprebbe trasmettere, scuotendo l’ambiente.

L’aspetto attitudinale di Guendalina si sposa alla perfezione con il suo modo di presentarsi davanti alle telecamere. Il sogno dei fan si avvera anche nel momento in cui la showgirl si rende protagonista di performance sui social ad alta temperatura.

Stavolta, la neo naufraga dell’Honduras ha superato se stessa e ha guadagnato diversi attestati di stima durante l’uscita dall’acqua dopo un bagno bollente.

Il costume indossato presenta diverse cuciture al limite, che si spengono nel punto più proibito. Insomma sembra tutto sospeso su di un filo di lana, mentre i fan tra i commenti hanno espresso tutto il loro consenso per un’uscita su Instagram davvero inaspettata.

Un ‘maremoto’ di passione e adrenalina si sta per abbattere sull’isola honduregna? Noi crediamo proprio di sì, come la stragrande maggioranza di fan e telespettatori già non vede l’ora che arrivi il suo momento.