A Pomeriggio 5 la straziante confessione: “non ci sono più”. La D’Urso lo annuncia agli ospiti

A Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha dovuto mettere la sua ospite al corrente di una situazione piuttosto spiacevole: “non ci sono più”

Si continua a parlare de La Pupa e il Secchione Show all’interno di Pomeriggio 5, il format di Barbara D’Urso che occupa la fascia pomeridiana della rete ammiraglia di Mediaset. La conduttrice, a dir poco entusiasta del supporto che i telespettatori le stanno facendo arrivare, non ha mancato di ringraziarli durante la diretta.

“Vi ringrazio per l’amore che ci avete dimostrato“, ha esordito la conduttrice, prima di annunciare gli ospiti assieme ai quali avrebbe discusso della puntata trasmessa ieri sera. Non potevano mancare le chiacchieratissime Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, ormai opinioniste predilette del programma.

Assieme a loro, la conduttrice ha deciso di affrontare la questione “Vera Miales“, compagna di Amedeo Goria. Nel rivolgersi alla migliore amica di Vera – ospite in collegamento con il talk -, la D’Urso ha dovuto aggiornarla in merito ad una spiacevole notizia, che sembrava esserle sfuggita…

A Pomeriggio 5 la straziante confessione: “non ci sono più”. La D’Urso lo annuncia alla sua ospite

Le dinamiche relative a La Pupa e il Secchione Show non mancano di tenere banco all’interno del talk di Canale Cinque. Barbara D’Urso, anche nella puntata di oggi, ha invitato in studio Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, che non si sono lasciate scappare l’occasione di commentare l’avventura di Vera Miales.

Quest’ultima, fidanzata di Amedeo Goria, non sarebbe proprio riuscita ad entrare nelle grazie delle due donne, che ne hanno criticato il comportamento. “Non si mette mai in gioco fino in fondo, deve dare qualcosa di suo“: questo l’aspro rimprovero di Guenda.

Non era dello stesso avviso la migliore amica di Vera Miales, in collegamento streaming, che ha invece sostenuto a gran voce le buone intenzioni della modella. “Era da tempo che voleva partecipare al programma, sono sicura che ci dimostrerà le sue doti” – ha osservato l’ospite, a cui una costernata Barbara D’Urso non ha mancato di replicare – “Scusami, ma loro non ci sono più“.

Proprio nella puntata di ieri, infatti, Vera Miales e il compagno Nicolò Scalfi sono stati eliminati dalla gara. Come constatato dalla conduttrice, per la coppia non c’è più nulla da fare: “hanno abbandonato il gioco, Vera ha avuto la sua occasione“.