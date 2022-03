María Pedraza sfoggia chioma ribelle e look provocante. L’attrice infiamma Instagram senza reggiseno, scollatura audace: visioni conturbanti per i fan

L’esordio come attrice avviene al cinema, ma sono le serie tv a far decollare il suo successo a livello internazionale: María Pedraza è diventata la star delle nuove generazioni. Notorietà acquisita prima attraverso la partecipazione al celebre progetto “La casa di carta“, poi affermato con altri importanti ruoli.

È infatti presente nel cast della prima stagione di “Élite“, un’altra serie televisiva spagnola che conquista conclamata accoglienza, e ricopre un ruolo di spicco in “Toy Boy“, che ha scalato le classifiche di Netflix. Il successo che ottiene è ben rappresentato dai numeri impressionanti della sua pagina Instagram: quasi 12 milioni di followers seguono il suo profilo.

Proprio come davanti alla cinepresa, sui social l’attrice si mostra versatile e sorprendente in qualsiasi versione di sè. Una qualità che rispecchia sul set e nell’estetica, magnetica ed ammaliante, sempre in attesa della prossima metamorfosi.

María Pedraza, stile camaleontico

Bionda platino e castana, capelli lunghi e corti, frangia e capelli sciolti, ma anche raccolti spettinati: se il rapporto con la chioma racconta molto della persona che la sfoggia, quella di María Pedraza è in costante rinnovamento. Proprio come la sua immagine, sempre al passo con le tendenze eppure così personale e ricercata.

L’identità dell’attrice emerge attraverso le sue proposte di moda, provocanti ma sofisticate, a volte elaborate ed altre estremamente semplici. Non è difficile ammirarla con il più intenso degli smokey eyes, che nello scatto successivo lascia spazio ad un luminoso natural look, senza perdere un grammo del suo fascino.

L’ultimo post è una raccolta di differenti outfit che esprimono al meglio questa sua creatività, a partire dalla prima immagine, dove sfoggia un’acconciatura messy e ribelle, un vero e proprio shag eseguito a regola d’arte.

La giacca aperta rivela l’assenza di lingerie, per un richiamo seducente che attraverso il suo sguardo diventa irresistibile. Strepitoso il completo mélange in maglia, seguito dall’abito trasparente, mentre rivolge il suo viso ai raggi del sole.

Il successo è assicurato e i fan non possono fare a meno di ammirare la sua bellezza: “Sublime“, “Meravigliosa“, “Indescrivibile“.