Capelli corti: tre idee su come acconciarli e pettinarli

Sempre più donne scelgono di portare i capelli corti ma trovare un’acconciatura che li valorizzi al massimo non è sempre facile.

Al giorno d’oggi parecchie donne optano per un taglio corto, se un tempo il capello corto era associato agli uomini adesso sempre più donne decidono di rinunciare a lunghe chiome fluenti, affidandosi al loro parrucchiere di fiducia per scegliere un taglio sbarazzino.

Effettivamente i capelli corti hanno le proprio comodità, si sporcano di meno e sono più veloci da lavare e soprattutto da asciugare. nonostante ciò molte donne, seppur tentate, abbandonano l‘idea del taglio corto perché spaventate dal fatto che sia troppo semplice. In realtà si potrebbe aggiungere personalità a questo genere di taglio optando per un colore sfizioso.

Acconciature di tutti i tipi per i tuoi capelli corti: le varie opzioni per essere cool

Esistono una moltitudine di tagli particolari che possono risultare giovanili, alla moda e sexy. Senza tralasciare il fatto che le lunghezze short offrono molte idee per creare diverse pettinature. Basta un po’ di creatività, qualche accessorio e il gioco è fatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tutti i segreti per una pettinatura facile e veloce – VIDEO

Ogni occasione richiede un’acconciatura specifica, quando vogliamo essere informali magari nelle giornate più calde, l’ideale sono le trecce, anche se può sembrarti stano le trecce sono un ottimo alleato basterà che i tuoi capelli non siano cortissimi e potrai divertiti a sperimentare, quelle che si prestano di più sono le cosiddette “trecce alla francese“, sono molto aderenti alla testa, se ne possono fare due, una per lato e impreziosirle con degli elastici colorati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE> >> Capelli diradati, rimedia al problema in modo naturale. I risultati sono fantastici

Le trecce sono molto versatili e si prestano anche ai capelli ricci, per un look estivo scegliere di fare tante treccine potrebbe essere una buona soluzione. Per una serata speciale o per una cerimonia, possiamo raccogliere i capelli solo da un lato. Dato che un orecchio sarà lasciato scoperto sarebbe bene scegliere degli orecchini vistosi. Gli accessori infatti per pettinature di questo tipo sono fondamentali. Altra cosa che si potrebbe fare è mettere un cerchietto particolare sopra la testa e fermare i capelli con della lacca. Oppure pettinare i capelli all’indietro semplicemente con il gel.