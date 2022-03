A San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, un uomo di 39 anni è morto schiacciato dall’auto dell’amico mentre aiutava quest’ultimo a sostituire una ruota. Inutili i soccorsi.

Un uomo di 39 anni ha perso la vita schiacciato da una vettura mentre stava aiutando un amico a sostituire un pneumatico. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.

L’amico della vittima, che ha assistito attonito al drammatico episodio, ha chiamato i soccorsi. Quando, però, i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per il 39enne era ormai troppo tardi. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

Venezia, schiacciato dall’auto dell’amico mentre lo aiuta a sostituire una ruota: morto 39enne

Nel pomeriggio di ieri, martedì 29 marzo, un uomo è morto a San Stino di Livenza, comune in provincia di Venezia. A perdere la vita Banna M’barek, 39enne di nazionalità marocchina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma ad alta quota, uomo muore soffocato dalla neve: a lanciare l’allarme sua figlia

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, la vittima stava aiutando un amico a sostituire una ruota dell’auto, parcheggiata davanti l’abitazione di quest’ultimo, in via Gobetti. Durante le operazioni, però, il cric ha improvvisamente ceduto e la vettura ha schiacciato il 39enne che si trovava sotto il mezzo. Tutto sotto gli occhi dell’amico che ha subito lanciato l’allarme chiamando il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto investe madre e figlio mentre attraversano la strada: morto bambino di 3 mesi

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori del Suem 118 ed i vigili del fuoco. I soccorritori hanno estratto M’barek da sotto il veicolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare: l’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, che, scrivono i colleghi della redazione di Fanpage, sarebbe sopraggiunto sul colpo. Sotto choc l’amico che ha assistito alla tragedia.

In via Gobetti sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso ed ora stanno indagando per determinare con esattezza la dinamica dei fatti.