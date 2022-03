Ieri pomeriggio a Padova, un bambino di soli tre mesi è morto dopo essere stato investito, insieme alla madre, da un’auto mentre attraversavano la strada.

Un bambino di tre mesi è morto all’ospedale a Padova, dove era stato trasportato in seguito ad un incidente stradale. Nel pomeriggio di ieri, il piccolo, che si trovava nel passeggino, e la madre sono stati travolti da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato la donna ed il figlio in ospedale. Qui purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per il bimbo, deceduto qualche ora più tardi per le gravi lesioni.

Aveva solo tre mesi il piccolo Anas, il bambino di origini marocchine deceduto ieri, lunedì 28 marzo, a Padova dopo essere stato investito da un’auto insieme alla giovane madre di 37 anni. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Today, la 37enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali alla rotatoria di via Plebiscito spingendo il passeggino su cui si trovava il bimbo. Improvvisamente è sopraggiunta una Opel Corsa, condotta da un 46enne anch’egli originario del Marocco, che li ha centrati in pieno. Un impatto violento che ha fatto sbalzare Anas dalla culletta.

L’uomo alla guida della vettura si è subito fermato per prestare soccorso alla donna e al figlio. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 che hanno trasportato d’urgenza il piccolo Anas in ospedale, dove è deceduto qualche ora più tardi: troppo gravi le ferite riportate. In ospedale anche la 37enne che non ha riportato gravi traumi.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per tutti gli accertamenti del caso. Il 46enne alla guida della Opel, risultato negativo all’alcol test, scrive la redazione di Today, è stato denunciato per omicidio stradale.

Sotto choc la comunità del capoluogo di provincia veneto, dove i genitori della vittima, che hanno altri due figli, si sono trasferita alcuni anni fa.