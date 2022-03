Luisa Ranieri è un’attrice italiana di gran successo. Tanti film hanno arricchito la sua carriera, permettendole di interpretare molte donne forti e indipendenti.

Luisa incanta tutti con la sua bellezza, una donna dallo sguardo magnetico che interpreta ogni personaggio con grande classe e originalità. Reduce dal grande successo ottenuto con la serie “Le indagini di Lolita Lobosco”, nella quale l’attrice ha fatto un ottimo lavoro.

Nella sua carriera è arrivata poi una grande opportunità, quella di partecipare all’ultimo film di Paolo Sorrentino, “É stata la mano di Dio”. Anche in quest’occasione il talento dell’attrice è riuscito ad emergere nel migliore dei modi, ottenendo un riscontro importante da parte del pubblico che ha ammirato ogni singola sfaccettatura. Il film è stato candidato all’Oscar 2022 e Luisa Ranieri insieme al cast e al regista, ha partecipato all’evento emozionata e orgogliosa per il lavoro svolto. Considerando il fine dell’evento, Sorrentino non è riuscito ad ottenere il Premio tanto ambito, ma nonostante questo, il cast ha ottenuto comunque l’attenzione meritata. Luisa Ranieri ad esempio, con il suo look ha infiammato il red carpet, brillando di luce propria.

Luisa Ranieri agli Oscar 2022, l’attenzione è tutta per lei

Un abito rosso passione con lo scollo al cuore che ha evidenziato un importante décolleté ed una gonna a sirena con un super spacco. La bellezza di Luisa non è passata di certo in osservato e la scelta del look per un evento di questa portata, ha infiammato il red carpet.

L’attrice ha deciso di non indossare inoltre accessori che di certo avrebbero risaltato maggiormente le sue qualità naturali. Una sola spilla azzurra a forma di fiocco è stata messa sul vestito e questa scelta è stata fatta per lanciare un messaggio molto chiaro, ovvero quello di mandare un sostegno doveroso al popolo Ucraino per tutto quello che sta accadendo. Luisa Ranieri ha dimostrato con questo di essere un’artista sensibile al bene del prossimo, portando agli Oscar non solo il suo fascino ed il meraviglioso talento che la contraddistingue, ma anche solidarietà nei confronti dell’Ucraina.

