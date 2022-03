Uomo trovato morto per strada: da chiarire le cause del decesso

Un senzatetto di 41 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri in un riparo di fortuna allestito nella zona sud di Milano. Ancora da chiarire le cause del decesso.

Dramma a Milano, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 41 anni senza fissa dimora è stato trovato privo di vita. Il corpo del senzatetto giaceva in un riparo di fortuna, che lo stesse sembra avesse creato per dormire.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Intervenuti anche gli agenti della Polizia che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause della morte del 41enne.

Milano, dramma in viale Cassala: senzatetto di 41 anni ritrovato morto in un riparo di fortuna

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 marzo, un uomo è stato trovato morto a Milano. Si tratta di un senzatetto 41enne di nazionalità romena rinvenuto privo di vita in un giaciglio di fortuna allestito, probabilmente dallo stesso, in viale Cassala.

L’allarme è scattato intorno alle 16 quando sul posto sono intervenuti, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, gli operatori sanitari del 118. Purtroppo l’equipe medica non ha potuto far altro che appurare la morte dell’uomo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto investe madre e figlio mentre attraversano la strada: morto bambino di 3 mesi

Oltre all’equipe medica sono arrivati gli agenti della Polizia del capoluogo lombardo che hanno provveduto agli accertamenti del caso e all’identificazione dell’uomo senza fissa dimora. Ora rimane da chiarire cosa possa essere accaduto al 41enne. Al momento, scrivono i colleghi della redazione di Fanpage, l’ipotesi più accreditata al vaglio degli inquirenti è quella di una morte sopraggiunta per cause naturali. Dai primi riscontri non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza sul corpo del senzatetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cade in un crepaccio durante escursione: osteopata perde la vita dopo un volo di 200 metri

Da accertare anche quando sia sopraggiunta la morte che si ipotizza possa risalire ad alcuni giorni prima del tragico ritrovamento. A far maggiore chiarezza saranno i successivi esami che l’autorità giudiziaria disporrà sulla salma nelle prossime ore.