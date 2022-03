Cade in un crepaccio durante escursione: osteopata perde la vita dopo un volo di 200 metri

Un osteopata romano è morto ieri dopo essere precipitato in un crepaccio nel corso di un’escursione in montagna: la tragedia è avvenuta in provincia di Rieti.

Un volo di 200 metri nel vuoto nel corso di un’escursione sul Terminillo. Così ha perso la vita un osteopata romano di 42 anni che insieme ad un amico stava camminando sul monte Elefante, comune di Micigliano (Rieti).

L’uomo, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio è sarebbe caduto in un crepaccio. Immediata la chiamata ai soccorsi che, giunti sul posto in eliambulanza, nulla hanno potuto se non constatarne il decesso. La salma è stata recuperata e portata a valle.

Si chiamava Antonio Muredda, l’osteopata romano di 42 anni che ha perso la vita domenica 27 marzo nel corso di un’escursione con un amico.

L’uomo si trovava sul Terminillo per una passeggiata quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto sotto gli occhi di chi si trovava insieme a lui. Immediata da parte di quest’ultimo, riporta la redazione di Roma Today, la chiamata ai soccorsi. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti il soccorso alpino, la guardia di finanza, la polizia ed i vigili del fuoco, oltre che ovviamente i medici a bordo di un’eliambulanza. Purtroppo, ogni tentativo di salvare la vita al 42enne è risultato vano. Gli operatori sanitari nulla hanno potuto se non constatarne il decesso.

Il corpo privo di vita di Antonio Muredda è stato trasportato a valle e la Procura di Rieti ha disposto che venga eseguito l’esame autoptico. Al momento la salma, riferiscono i colleghi di Roma Today, si trova presso l’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità nonché la Federazione italiana pallacanestro in carrozzina la quale ha scritto un messaggio in memoria del 42enne: “E’ con estrema tristezza che riceviamo la tragica notizia della scomparsa di Antonio Muredda, vittima di un incidente durante un’escursione in montagna. Antonio aveva solo 42 anni ed è stato membro dello staff sanitario della nostra nazionale durante gli ultimi campionati del mondo del 2018, ad Amburgo”. La Federazione ha poi concluso esprimento il proprio cordoglio alla famiglia.