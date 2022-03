Degli scatti inattesi stravolgono i risultati ufficiali degli Oscar 2022, Beyoncé è in cima alle preferenze e si aggiudica il miglior titolo a disposizione.

E’ accaduto davvero di tutto nel corso della 94esima cerimonia dei premi Oscar, tenutasi la scorsa notte. Se il destro a Chris Roger di Will Smith ha ricevuto, sino a prova contraria, il riconoscimento di “Miglior Attore”, e con tanto di discorso finale adornato impeccabilmente da un binomio di scuse e ringraziamenti. A sferzare una potente controbattuta, nei confronti dell’ancor barcollante giustificazione de “l’amore fa fare cose pazze“, sarà proprio la regina del pop mondiale, la regale Beyoncé.

Un colpo di scena che nessuno, dei suoi invitati o tanto meno dei suoi spettatori in mondo visione, poteva aspettarsi. Specialmente dopo quanto già verificatosi in diretta, e subito dopo la primissima apparizione della cantautrice e showgirl texana, nel ruolo di ospite, all’evento.

“Resta dentro” Beyoncé è la vera vincitrice agli Oscar, le FOTO inedite rivelano il perché

Beyoncé appare in meravigliosa tenuta da contemporanea ballerina di burlesque. Con un outfit in verdegiallo e cintura in Swarovski da ipnotica giarrettiera. Una vera entrata in scena ad effetto sulle emozionanti note della sua “Be Alive“.

Il brano si è dimostrato in queste ore pronto a trasformarsi. In quel momento, di certo, ancor in maniera del tutto inconsapevole. Ma, ad ora, con sempre maggior certezza. Traformarsi in reale titolo meritevole di una premiazione. Stando, infatti, al parere della commissione per l’Academy Award, l’attenzione farebbe meglio a spostarsi quanto prima verso le “reali perle” contenute all’interno di “Una famiglia vincente – King Richard“.

La motivazione? In primis, quella di mettere in risalto ciò che fino ad oggi è stato lasciato in ombra. Data la presa di posizione di Smith al posto della stessa moglie Jada Pinkett Smith. Privandola, in tal modo, del diritto di rispondere da sé alla provocazione del conduttore.

Per tal ragione, dunque, il fine sarebbe quello di porre in risalto al contempo la figura di Beyoncé. Dimostratasi, già sin dai suoi esordi, come prorompente simbolo di emancipazione e autodeterminazione femminile. L’autentico significato dell’emozionante composizione dell’artista statunitense, nonché contenuto nella pellicola vincente rappresentata da Will Smith, avrebbe pertanto tutte le prerogative necessarie per “rubare” il recente trionfo al “Principe di Bel-Air”.

A sottolineare, l’indubbia eleganza e carisma di Beyoncé, oltre agli innumerevoli interventi rilasciati di seguito al suo ultimo post su Instagram, si cimenterà anche un famoso brand. Con residenza nelle limitrofe Cleveland ed Atlanta. La celebre “Meechie De’Franco“. La pagina interverrà in questo caso con un’illustre frecciatina al “ghetto”. Alludendo, forse, ad una tossica quanto fuori tempo massimo: mascolinità.

“Rimani dentro Beyoncé“, scriverà la responsabile della pagina dedicata all’estemporanea boutique. “È il ghetto qui fuori… Anche gli Oscar sono diventati ghetto“. “Sei tu la vera vincitrice“, concluderà infine una delle sue ultime, ma soltanto per tempistica, sostenitrici.

