Laura Pausini è nostalgica: alcuni momenti del passato le tornano in mente e condivide con i fan un ricordo speciale

La notte degli Oscar è stata un successo, sono stati incoronati i vincitori dell’edizione 2022 e il pubblico sembra molto soddisfatto. Anche Laura Pausini lo è e per l’occasione ha pubblicato degli scatti mozzafiato che rimandano indietro nel tempo.

Anche la cantante romagnola nel 2021 ha partecipato all’evento di fama internazionale ed ha vissuto un’esperienza strepitosa insieme al marito. Ricordate cosa aveva indossato? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Laura Pausini, tra eleganza e stile: il dettaglio più bello – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini è una delle cantanti più amate e note a livello internazionale, la sua voce è conosciuta in tutto il mondo e sono in tanti a seguirla anche sui social dove condivide molti momenti delle sue giornate, tra lavoro e tempo libero.

In occasione della notte degli Oscar ha voluto pubblicare un ricordo che le sta molto a cuore: una serie di scatti dello scorso anno, quando ha partecipato all’evento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>“Ogni volta mi innamoro”, Maria Pia Calzone offusca le ventenni: gambe da sogno strette in un tubino nero super attillato – FOTO

Una foto più bella dell’altra, da sola o in compagnia. L’artista aveva indossato un vestito nero lungo, stretto in vita e con una gonna più ampia. La scollatura a barchetta è stato il dettaglio che non è potuto passare inosservato, visto che ha messo in risalto il suo décolleté prorompente.

“HAPPY OSCAR DAY ! Questi sono alcuni dei nostri ricordi vissuti lo scorso anno durante la cerimonia a Los Angeles”. Ha scritto sotto al post che è diventato immediatamente virale.

“Quanta adrenalina! Momento pazzesco e indimenticabile! Sentirti cantare agli Oscar è stata una soddisfazione enorme”. Ha commentato qualcuno e qualcun altro ha aggiunto: “Tu meravigliosa”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Alberto Matano e la storia con l’ex di un collega: lei è bellissima e molto famosa

Anche in quell’occasione, Laura Pausini è riuscita a regalare al pubblico emozioni incredibili, la sua voce e il suo talento sono arrivati dritti al cuore degli ospiti e del pubblico.

MAKE UP PERFETTO PER LA PRIMAVERA- IL VIDEO