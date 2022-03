“Festival di Sanremo 2000”: beffa al presentatore che riprese la sua rivincita anni dopo. Incredibile

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2000

Il 2000 segnò un anniversario importantissimo per quanto riguarda il “Festival di Sanremo” giunto, infatti, alla cinquantesima edizione. A condurre la kermesse fu scelto Fabio Fazio, ritornato sul palco dell’Ariston per il secondo anno consecutivo. Ad affiancarlo ci furono l’illustre tenore Luciano Pavarotti, il simpaticissimo attore comico Teo Tecoli e l’attrice e modella spagnola Ines Sastre.

Inizialmente come presentatore venne indicato Amadeus, tuttavia lo si riteneva ancora poco esperto per sostenere un impegno così gravoso. Com’è il noto Amadeus ha poi ricoperto il ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse per ben tre edizioni consecutive (2020, 2021 e 2022) e, a quanto pare, sarà nuovamente lui a tenerne le redini almeno fino al 2024. La Piccola Orchestra Avion Travel, gruppo jazz formatosi a Caserta, vinse la 50esima edizione del “Festival di Sanremo” con il brano “Sentimento” per il quale ottenne anche il Premio della critica e i riconoscimenti per miglior musica e miglior arrangiamento.

“Festival di Sanremo” 2000: chi vinse nella sezione Nuove Proposte?

