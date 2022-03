“Un Posto al Sole”, ritorno di fiamma nella soap? Esplode la primavera

Un Posto al Sole: la famiglia Graziani è al centro delle vicende della soap opera napoletana. Genitori e figlia, stanno vivendo una situazione molto particolare

Sta arrivando la primavera a Palazzo Palladini, in Un Posto al Sole, e la famiglia Graziani ne sa qualcosa. Infatti, proprio pochi mesi fa, abbiamo visto Silvia Graziani distaccarsi ufficialmente dal suo matrimonio con Michele. La padrona del Vulcano ha conosciuto un nuovo uomo che ha permesso al suo cuore di tornare a battere dopo tanto tempo.

Non è stato semplice per Silvia archiviare un matrimonio che va avanti da così tanti anni, come non è stato facile per Michele affrontare con maturità questo momento così critico della sua vita. Anche Rossella non è riuscita a digerire subito questa situazione, ma pian piano ha iniziato a capire sua mamma quando si è ritrovata in una situazione molto simile.

Un Posto al Sole: Rossella in crisi per la partenza di Patrizio

Infatti, Rossella si è innamorata di un uomo in ospedale e ha scoperto proprio di recente che il suo fidanzato in realtà ha una moglie. Dunque, anche lei è rimasta immischiata in una tresca matrimoniale.

Questo è sicuramente un periodo molto difficile per Rossella, che sta cercando di abituarsi all’idea di vedere l’uomo che ama condividere le ore lavorative con sua moglie Virginia. In tutto ciò, si è unito qualcuno a questo triangolo, senza volerlo. Stiamo parlando di Patrizio.

Il figlio di Ornella e Raffaele, infatti, ha deciso di partire per Barcellona e trasferirsi lì per intraprendere la sua carriera da chef. Tutti sanno che Patrizio è stato il primo vero amore di Rossella, i due infatti pensavano di restare insieme per tutta la vita.

Adesso la situazione è completamente diversa e, il pensiero di veder Patrizio partire, potrebbe gettare Rossella in una crisi inaspettata e farle venire dei dubbi su questa situazione e sul suo futuro con il bel dottor Crovi.