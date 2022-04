Alessandra Amoroso e il cuore che batte forte, in trepida attesa di quel grande giorno: “Già piango…”

Alessandra Amoroso mostra a fan e appassionati i preparativi per il grande evento. L’attesa è snervante, ma lei la smorza così…

Dopo il grande annuncio in anteprima della cantante, ex “Amici” di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso ora la parola passa inevitabilmente ai suoi fan e appassionati.

Questi ultimi non stanno più nella pelle e non vedono l’ora che arrivi quel momento tanto atteso che farà svoltare ancora una volta la carriera di un’artista di primo livello. Al termine del reality show di Canale 5 si è posizionata al secondo posto, ma il successo da quel giorno non è tardato ad arrivare.

Protagonista di brani inediti a Sanremo e duetti commoventi con Emma Marrone e non solo, Alessandra è pronta per il grande salto.

Il 13 Luglio a Milano, sul manto erboso di San Siro, la cantante salentina si esibirà in un concerto imperdibile dove non mancherà di certo il tutto esaurito sugli spalti

Alessandra Amoroso, l’attesa sale e il pubblico non sta già nella pelle: anteprima dal sapore speciale

Lo sguardo emozionante, gli occhi lucidi di Alessandra Amoroso trascinano inevitabilmente il pubblico delle grandi occasioni nell’atmosfera incandescente che ci sarà a San Siro, il prossimo 13 Luglio.

I preparativi procedono alla grande, a ritmo di musica e con un piglio adrenalinico proprio dell’artista più ammirata dagli italiani.

In attesa dell’imperdibile evento, i biglietti per vedere l’esibizione dal vivo di Alessandra sembrano già ‘sold out’.

La protagonista, ospite negli studi di RTL 102.5 ha ricevuto l’incoraggiamento decisivo da alcuni colleghi, tra cui Tiziano Ferro per affrontare al meglio, un evento speciale che la consacrerebbe una volta per tutte.

Inedite le immagini fuori e dentro lo stadio per le prove ufficiali e l’allestimento del palcoscenico.

Insomma al fatidico giorno mancano poco più di quattro mesi e la risposta dei fan, a giudicare dai commenti d’approvazione e dalle considerazioni sarà senz’altro memorabile.