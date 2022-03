Rita Dalla Chiesa e la verità sul clamoroso abbandono, italiani sconvolti

Forum è un appuntamento fisso per molti italiani, il programma continua negli anni ad essere seguitissimo riuscendo a far appassionare generazioni anche diverse tra loro.

La conduttrice storica di Forum è Rita Dalla Chiesa, una donna ingamba e molto professionale che per molti anni è stata al timone del programma, ottenendo approvazione da parte della produzione e del pubblico da casa che si è affezionato al programma grazie alla sua bravura nel condurlo.

Dal 2013 però, il programma ha cambiato conduttrice, al posto di Rita Dalla Chiesa è arrivata Barbara Palombelli ed in quel momento per il pubblico è stata di sicuro una forte delusione visto che per diciannove anni, Forum ha avuto la stessa padrona di casa. Tutti questi anni con la stessa conduttrice hanno di certo dimostrato quanto Rita fosse brava nel suo lavoro ma nonostante questo, ad un certo punto è stata sostituita e bisogna comunque dire per amore di verità, che Barbara Palombelli svolge il suo lavoro in maniera impeccabile rendendo giustizia al successo del programma.

Ecco la verità sul perché Rita Dalla Chiesa ha detto addio a Forum

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “La nostra Kim italiana” Giulia Salemi fuori tutto: impossibile resisterle, gli occhi sono tutti puntati su di lei – FOTO

A svelare le motivazioni reali del perché Rita Dalla Chiesa ha lasciato Forum è stata la nuova conduttrice del programma, ovvero la Palombelli, che durante un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin ha svelato tutta la verità.

“Sono stata chiamata in fretta e furia per andare a condurre Forum perché a Rita è stata fatta una proposta per lavorare a La7“, ha raccontato la Palombelli confessando anche la responsabilità avvertita al momento della telefonata con la produzione, visto il successo e l’importanza di Forum. Rita ha anche mandato un video messaggio durante l’intervista a Barbara, dimostrando così al pubblico che tra le due c’è molta stima e simpatia, sentimenti rari condivisi nel mondo dello spettacolo soprattutto da chi svolge lo stesso mestiere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Daniela Ferolla, l’ex Miss Italia bellissima tra le margherite: “Un bellissimo fiore di primavera” – FOTO