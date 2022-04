Andrea Delogu, la posa illegale che mostra le curve: “Qui si va sul pesante”

Andrea Delogu provoca i fan con una posa accattivante che ne mette in evidenza le curve, sensualità esplosiva

Andrea Delogu è uno dei personaggi più poliedrici del mondo dello spettacolo italiano. Versatile e con una verve irresistibile, guadagna sempre più considerazione nel cuore degli ammiratori.

Conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, scrittrice e attrice, con all’attivo anche esperienze musicali. Andrea non si è fatta mancare davvero nulla, avendo iniziato a maturare le prime esperienze fin da giovanissima nel mondo del piccolo schermo e aumentando gradualmente il suo portfolio.

La 39enne di origini sarde, di recente, ha ottenuto inoltre un grande successo con il suo programma ‘Tonica‘. Sette puntate in seconda serata in cui ha affrontato in profondità, ma anche con ironia, gli aspetti personali e privati di tanti personaggi del mondo della musica, con tante interviste davvero speciali.

Andrea è inoltre seguitissima sui social per il suo fare autoironico e insieme seducente che risulta un mix irresistibile. Su Instagram sta diventando una vera celebrità, avviandosi a superare, a brevissimo, il mezzo milione di followers.

Andrea Delogu, forme sinuose con un abito che accende la passione: i fan in delirio