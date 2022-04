“Qualcosa di unico e raro” Le Donatella, libere dai capi che stringono: la FOTO che trasmette libertà (e non solo)

Le Donatella bellissime come sempre. Il loro ultimo scatto trasmette libertà dai capi e qualcosa di più.

Le Donatella sono bellissime e talentuose. Le due giovani che bazzicano ormai da tanti anni in televisione ricoprendo vari ruoli, sono molto note nonché apprezzate e quello lo si evince certamente sui social dove le gemelle più carismatiche della televisione sono molto seguite. Sul loro profilo riescono ad affrontare – spesso con apparentemente leggerezza – tantissimi argomenti attuali.

Giulia e Silvia infatti sfruttano la popolarità non solo per momenti glamour ed i numerosi shooting a cui prendono parte, ma per affrontare questioni sociali sempre attuali. L’ironia e la chiave del loro successo ed è per questo che i fans non se ne perdono una. Il loro ultimo post ha il sapore di libertà: prive dei capi per un motivo preciso.

Le Donatella, FOTO dal sapore di libertà: addio lingerie

