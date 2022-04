Benedetta Parodi, il post allenamento è da capogiro. I fan apprezzano: “sei tanta roba” – FOTO

Benedetta Parodi svela agli utenti il suo segreto per mantenersi sempre in forma smagliante: la foto del post allenamento è da capogiro!

Cucinare, senza ombra di dubbio, è la passione più grande di Benedetta Parodi, che ha deciso di lasciare il mondo del giornalismo per dedicarsi interamente a trasmissioni e talent a sfondo culinario. Una passione che la conduttrice non manca di coltivare anche a casa, proponendo continuamente al marito Fabio Caressa e ai figli le sue golose ricette.

Ogni giorno è una nuova sfida per Benedetta, che non manca di testare nuove tecniche di cottura e nuovi ingredienti per sorprendere i suoi commensali. I fan che la seguono su Instagram, tuttavia, non possono far a meno di porsi una domanda: come riesce la Parodi a mantenere la sua forma smagliante?

A svelarlo ci ha pensato proprio lei, con una compilation destinata a sconvolgere il pomeriggio dei suoi numerosi fan. Il post allenamento in tuta è una visione a dir poco celestiale.

Benedetta Parodi, il post allenamento è da capogiro. I fan apprezzano: “tanta roba” – FOTO

