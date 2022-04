Diletta Leotta, in radio arriva la confessione inaspettata: “mi sono fidanzata”. Lui è uno youtuber famosissimo…

La siciliana più amata dagli italiani è sempre alle prese con i suoi innumerevoli impegni professionali. D’altronde, un talento come quello di Diletta Leotta merita decisamente tutte le attenzioni che il mondo televisivo le sta dando.

La giornalista sportiva, negli scorsi mesi, era balzata alle cronache per via della relazione con l’attore più chiacchierato del momento, Can Yaman. La loro storia d’amore, che agli occhi dei fan appariva come una vera e propria favola, andò in frantumi nel giro di pochissimo.

A distanza di tempo, si direbbe proprio che nella vita della conduttrice sia arrivato qualcuno di speciale. È stata proprio Diletta stessa a svelarlo durante la diretta di Radio 105.

Diletta Leotta e il nuovo amore, lo dichiara in radio: ”mi sono fidanzata”. Ecco chi è – FOTO

Negli ultimi tempi si era molto parlato della liaison tra la giornalista sportiva e il modello Giacomo Cavalli. La Leotta, che più volte è stata immortalata dai paparazzi al fianco di quest’ultimo, non ha tuttavia mai confermato la relazione. Si direbbe proprio che la giornalista, dopo la delusione ricevuta da Can Yaman, abbia tentato di proteggere il più possibile il proprio privato.

Proprio quest’oggi, durante la diretta di Radio 105, la Leotta non si è però tirata indietro dal fare una confessione inaspettata. In una clip condivisa mediante le stories, Diletta ha voluto mostrare ai fan colui che sarebbe diventato il suo nuovo “fidanzato”.

“Mi sono fidanzata“, ha esordito la giornalista sportiva, creando molta suspense attorno all’argomento. Nel giro di pochi secondi, i followers hanno capito a cosa la Leotta stesse alludendo. “Il mio fidanzato è lui…“, ha proseguito Diletta, mentre alle sue spalle spuntava lo youtuber Federico Carli, noto al pubblico come “Carlettolife”.

Quest’ultimo, che si è prestato al siparietto architettato dalla speaker, le ha consegnato uno splendido mazzo di fiori. “Come stai amore, tutto bene?“, ha scherzato Federico, beandosi dell’opportunità irripetibile di poter essere il “fidanzato” della Leotta.

Di fatto, dunque, la siciliana non avrebbe il cuore impegnato, perlomeno stando a quelle che sono le testimonianze social. Chi, dopo Can Yaman, riuscirà a far capitolare la splendida Diletta?