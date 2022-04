Uomini e Donne, l’ammissione fa imbestialire Gianni Sperti: “penso a lei da sempre”

Uomini e Donne, il comportamento di Alessandro Vicinanza ha fatto infuriare Gianni Sperti: ancora una volta c’è di mezzo la dama Ida Platano

Nei minuti finali della puntata odierna di Uomini e Donne è accaduto davvero di tutto. Dopo che, durante l’appuntamento di ieri, è andata in onda la tanto attesa scelta di Matteo Ranieri, quest’oggi si è tornati indirettamente a parlare del tronista. La sua ex corteggiatrice Federica, che aveva abbandonato lo studio in preda alla rabbia, è stata richiamata in trasmissione da Maria De Filippi.

Al centro studio vi erano due sedute pronte ad accogliere la Aversano e Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano. Quest’ultimo, con una confessione che ha sbalordito i presenti, ha ammesso a Federica di essere molto preso da lei e di volerla conoscere. Prima ancora di ascoltare la sua risposta, tuttavia, il partenopeo è stato attaccato furiosamente da Gianni.

Tra i due si è innescata una lite piuttosto accesa, e tutto a causa della bresciana Ida Platano. L’ex ballerino, che l’ha difesa strenuamente, non ha mancato di ricoprire Vicinanza di offese pesantissime. Il siparietto ha lasciato di sasso il pubblico del programma.

Uomini e Donne, l’ammissione di Alessandro fa imbestialire Gianni Sperti: “penso a lei da sempre”

Dopo aver pazientemente aspettato che Federica Aversano concludesse il proprio percorso con Matteo Ranieri, il cavaliere Alessandro l’ha fatta richiamare al centro studio. L’ex corteggiatrice, a dir poco spiazzata dalla richiesta di Maria, si è seduta di fronte a Vicinanza in attesa di scoprire cosa stesse accadendo.

“Mi piaci da quando sono arrivato nel programma“, ha esordito Vicinanza, esternando senza mezzi termini la propria attrazione nei confronti di Federica. Quest’ultima, lusingata e al contempo disorientata, ha ascoltato con molta attenzione le parole di Alessandro.

“In questa settimana ti ho pensato spesso, sono mesi che vorrei conoscerti“: questa la confessione a cuore aperto dell’ex di Ida, che davanti alla Aversano sembrava letteralmente a corto di parole. L’ex corteggiatrice, alla richiesta del partenopeo di rimanere in trasmissione per conoscerlo, non ha tentennato neanche per un istante.

Federica ha infatti ammesso di non essere pronta ad intraprendere una nuova frequentazione, dato il rifiuto da poco incassato. Di fronte all’insistenza di Alessandro, che ha tentato il tutto per tutto pur di farla rimanere in trasmissione, Gianni Sperti non ci ha visto più e gli ha gridato contro tutta la propria rabbia.

“Se sono mesi che pensi a Federica vuol dire che con Ida hai sempre finto!“, ha tuonato l’ex ballerino, che non sembrava in grado di tollerare la presa in giro nei confronti della Platano. Quest’ultima, imbestialitasi tanto quanto Sperti, gli ha dato manforte lanciando pesantissime accuse all’ex.

“Ha sempre avuto ragione lei“, ha proseguito l’opinionista, che si è detto profondamente deluso dal comportamento di Alessandro. Vicinanza, dal canto suo, è parso sordo agli insulti ricevuti in studio. Il partenopeo, infatti, ha ribadito di aver sempre dichiarato ad Ida di non essere innamorato di lei.

“Non l’ho mai presa in giro, sono stato sincero“, ha chiosato il cavaliere, mentre l’ex ballerino continuava a vessarlo con parole cariche di rabbia. Il vero punto interrogativo, ora, riguarda il comportamento di Federica. Che quest’ultima, dopo la sconvolgente dichiarazione di Alessandro, decida di ripensarci e di tornare nel programma?