Pier Silvio Berlusconi è stato l’unico amore per Silvia Toffanin? Dopo anni spunta un dettaglio che nessuno conosce

Silvia Toffanin è da anni la compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi, i due si sono conosciuti molto tempo fa ed oggi hanno una bellissima famiglia, anche se non sono ancora sposati.

La Toffanin oltre ad essere una mamma meravigliosa è anche una nota conduttrice che lavora nell’azienda di famiglia del compagno. E’ alla guida di “Verissimo“, uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani. Ma prima di conoscere Pier Silvio Berlusconi, la presentatrice di Mediaset da chi era stata notata?

Silvia Toffanin, c’è stato un altro uomo prima di Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin non è di certo una delle tante, la conduttrice si è impegnata molto per arrivare ai piani alti e la sua carriera nel mondo della televisione è iniziata molto prima di conoscere Pier Silvio Berlusconi.

Durante gli anni del liceo, un uomo la notò e essendo un fotografo, decise di proporle uno shooting fotografico. Nonostante la gelosia del padre, la Toffanin iniziò a posare per campagne pubblicitarie locali.

All’età di diciassette anni partecipò casualmente ai provini di Miss Italia 1997. Fu quello il momento della svolta, Silvia Toffanin approdò in televisione.

Il suo debutto è avvenuto poi con “Passaparola” dove ha conosciuto compagne come Ilary Blasi e Alessia Mancini.

Nonostante l’impegno sul piccolo schermo, la Toffanin ha portato avanti gli studi laureandosi in Lingue e letterature straniere nel 2007. E’ iscritta anche all’albo dei giornalisti dal 2004.

La sua vita è completa, ha il lavoro che ha sempre desiderato e una famiglia che la supporta e sostiene in ogni occasione. Manca soltanto un passo: il matrimonio. Dopo tanti anni insieme, come mai la proposta non è ancora arrivata? Sull’argomento non trapela nulla, anzi nessuno dei diretti interessati ha mai rivelato qualcosa al riguardo.