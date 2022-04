“Wow sorella”. Mara Venier tra sacro e profano: così non l’avete mai vista. Mamma mia, che gambe! – FOTO

Mara Venier. La “signora della Domenica” è anche un personaggio di spicco del web. Seguitissima su Instagram ha un dialogo sempre aperto con i suoi fan. Oggi li ha sconvolti così

Emblema di una televisione di alto profilo, rispettosa, divertente e d’intrattenimento puro, Mara Venier è una professionista amatissima dal pubblico italiano che la segue sempre con grande affetto.

Hanno destato preoccupazione le sue condizioni di salute, prima a causa di svariati incidenti agli arti inferiori che hanno provocato diverse fratture, poi una parziale paralisi al volto e perdita di sensibilità in seguito a una mal riuscita operazione per un impianto dentario. La conduttrice di “Domenica In”, tuttavia, non ha mai abbandonato il suo posto alla guida del contenitore pomeridiano di Rai Uno nel giorno del dì di festa, dando prova del suo stacanovismo, della competenza e dedizione per il suo lavoro.

Mara Venier, sbuca la foto dal passato: la sensualità non è mai sfiorita

Attivissima anche sul web, Mara Venier ha un profilo Instagram con un numero di follower che farebbe invidia anche alle influencer più gettonate, superando 2,3 milioni di utenti.

Usa i suoi canali social come un prezioso album fotografico in cui condividere i momenti più interessanti sia della sua vita privata, sia di quella lavorativa, lasciando sempre spazio ai ricordi e alle immagini di repertorio delle tappe indelebili della sua carriera.

L’ultimo scatto rilasciato sul web dalla conduttrice veneziana, classe 1950, la vede infatti sul set di un vecchio film in cui appare nei panni di una suora non convenzionale. Le vesti sono sacre ma la posa sensuale che lascia scoperto lo stacco di gambe induce sicuramente al peccato. “Wow sorella” – scrive un ammiratore, sorpreso nel vederla in tali sembianze.

Nonostante siano passati indubbiamente molti anni da quel momento, la bellezza della Venier non è affatto sfiorita. Paradossalmente, fu la stessa conduttrice di “Domenica In” a confessare in diretta che da giovanissima ha nutrito un reale interesse nel prendere i voti. Promuovendo la serie “Che Dio ci aiuti” disse: “Andavo dalle Canossiane e mi ero innamorata della mia suora e ho detto ‘Voglio fare la suora’. Nessuno mi ha creduto”.

Il destino ha scelto per lei una via assolutamente diversa. Mara Venier è poi diventata madre di Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi; oggi è una nonna felicissima, sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro e “zia” di tutti gli italiani.