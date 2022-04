Un uomo di 65 anni è stato trovato morto mercoledì mattina nella sua casa di Fiordipiano, frazione di Colli al Metauro (Pesaro Urbino). A lanciare l’allarme i vicini.

I vicini non lo vedevano e sentivano da settimane, così hanno deciso di lanciare l’allarme chiamando i soccorsi che lo hanno ritrovato senza vita in casa. Questo quanto accaduto mercoledì mattina a Fiordipiano, frazione di Colli al Metauro (Pesaro Urbino), dove un 65enne è stato trovato morto.

Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe sopraggiunto circa alcune settimane fa per cause naturali, ma a stabilirlo potrebbe essere l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre nelle prossime ore sulla salma, trasferita in obitorio.

Pesaro e Urbino, uomo trovato morto in casa: il decesso risalirebbe ad alcune settimane fa

Macabra scoperta mercoledì mattina, 30 marzo, a Fiordipiano, piccola frazione di Colli al Metauro, comune in provincia di Pesaro Urbino. Un uomo di 65 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione, un appartamento al secondo piano di un condominio.

L’allarme è scattato, scrivono i colleghi de Il Corriere Adriatico, quando alcuni vicini di casa, preoccupati di non vedere il 65enne da tempo e di non riuscire a mettersi in contatto con quest’ultimo, hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed i sanitari del 118. I pompieri hanno fatto ingresso in casa passando attraverso una finestra e, una volta entrati, hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo. Dai primi riscontri, riferisce Il Corriere Adriatico, pare che l’uomo possa essere morto alcune settimane prima del ritrovamento per cause naturali.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Santa Croce a Fano, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, potrebbe stabilire l’autopsia per far maggior chiarezza sull’accaduto.

Intanto le forze dell’ordine hanno avviato le procedure del caso per cercare di rintracciare eventuali parenti del 65enne che viveva da solo.