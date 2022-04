In un incidente stradale, verificatosi ieri sera sulla statale 7 bis a Sperone (Avellino), un uomo è morto ed una giovane donna è rimasta gravemente ferita.

Incidente mortale ieri sera a Sperone, in provincia di Avellino, dove quattro auto si sono scontrate lungo la statale 7 bis. A perdere la vita un uomo di 43 anni che era a bordo di una delle vetture coinvolte.

Nello scontro è rimasta gravemente ferita una giovane donna di 31 anni che è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto, insieme ai vigili del fuoco ed i carabinieri. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro su cui stanno indagando i militari dell’Arma.

Sperone, spaventoso incidente sulla statale 7 bis: morto un 43enne, grave una giovane donna

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 31 marzo, a Sperone, comune in provincia di Avellino. Quattro auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate sulla strada statale 7 bis. Un violento impatto in seguito al quale un uomo ha perso la vita ed una donna è rimasta gravemente ferita.

La vittima, secondo quanto riportano varie fonti locali e la redazione di Fanpage, è un 43enne romeno residente a Mugnano del Cardinale. Sul posto, subito dopo lo scontro, si sono precipitati le squadre dei vigili del fuoco e lo staff sanitario del 118. Per il 43enne, estratto dalle lamiere dai pompieri, non c’è stato nulla da fare. La donna rimasta ferita, una 31enne di Nola, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Ferite lievemente, scrive Fanpage, le altre persone a bordo delle auto coinvolte che sono state medicate sul posto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso ed ora stanno cercando di ricostruire le cause e la dinamica del tragico sinistro, ancora del tutto da chiarire. Per permettere la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi, il tratto è stato chiuso al traffico.