Investito insieme alla nonna mentre attraversa: bambino di otto mesi muore in ospedale

Non ce l’ha fatta il bambino di soli 8 mesi che era stato travolto da un Suv insieme alla nonna venerdì scorso sulla statale 150 a Pagliare di Morro d’Oro (Teramo).

La nonna, una 62enne, stava attraversando la strada spingendo il passeggino, quando improvvisamente il veicolo, condotto da un uomo di 89 anni, li ha centrati in pieno. I due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, dove purtroppo il bimbo è deceduto a sei giorni di distanza dall’incidente.

I medici hanno provato in tutti i modi a tenerlo in vita, ma alla fine si sono dovuti arrendere. È morto questa mattina, giovedì 31 marzo, il bambino di otto mesi che si trovava ricoverato presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stato trasportato sei giorni fa in seguito ad un incidente.

Il piccolo, che si trovava nel passeggino, secondo quanto riporta la redazione de Il Messaggero, stava attraversando la strada insieme alla nonna, una 62enne, lungo la statale 150 a Pagliare, frazione del comune di Morro d’Oro, in provincia di Teramo. Improvvisamente una Jeep Renegade, alla guida della quale si trovava un uomo di 89 anni, li ha centrati in pieno ed il piccolo è stato sbalzato dal passeggino rimasto schiacciato contro un palo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna ed il nipotino in ospedale, rispettivamente al Mazzini di Teramo ed al Bambino Gesù di Roma. Il piccolo, purtroppo, questa mattina è spirato, nonostante i vari tentativi dei sanitari. La nonna, invece, è ancora ricoverata e non sarebbe in pericolo di vita.

L’investimento è ancora al vaglio della Polizia Stradale che sta indagando per cercare di ricostruire le cause e la dinamica dei fatti. L’uomo alla guida della Jeep, riporta Il Messaggero, è accusato di lesioni personali stradali gravi, ma l’accusa, in seguito alla morte del bimbo, dovrà essere rimodulata.