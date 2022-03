Il fidanzato di Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani, racconta il suo primo incontro con l’ex gieffino ad “Oggi è un altro giorno”. Poi la rivelazione su Raffaella Carrà.

Una carrellata di rivelazioni nell’ultimo appuntamento con il salottino pomeridiano di “Oggi è un altro giorno”, guidato dalla conduttrice Serena Bortone. Ospiti in studio, il ballerino di “Amici – di Maria De Filippi”, Tommaso Stanzani, ed il musicista co-fondatore dei “Nomadi”, Beppe Carletti, racconteranno la loro comunione artistica lasciando infine spazio, con grande sorpresa, alla storia d’amore tra Stanzani e lo showman Tommaso Zorzi.

“La Strana Coppia“, la trasmissione definisce così il nascente duo “tra musica e danza” composto da Stanzani e Carletti. “Io non lo conoscevo“, confessa il tastierista. “Se fai ballare, tu non balli, in genere va così“, spiega ai telespettatori e alla conduttrice. Ma d’altronde sono “quelle cose che non sono costruite, le più belle“, ricorda inizialmente lo stesso Carletti, prima di cimentarsi in un’esibizione in coppia.

Tommaso Stanzani sulle orme della Carrà: finalmente la verità sul primo incontro con Zorzi

“Così mi fai emozionare“, interviene la Bortone. Mentre il musicista siederà al piano iniziando la sinfonia, dapprima raccontata da lui stesso come “una piuma“. Il ballerino, allora, si appresterà ad accompagnarlo con altrettanta leggerezza. “Lui è bravissimo, il ragazzo ha talento“, commenteranno i presenti in studio per poi lasciare spazio alla confessione del talentuoso Stanzani.

Dopo undici mesi insieme, spiega il ballerino, si prepara a festeggiare un anno con il suo fidanzato, Zorzi. “E’ stato lui a scegliere te?“, chiede la Bortone. “No, lui mi ha visto ad ‘Amici’ e poi mi ha scritto su Instagram. Io, appena uscito, ho aspettato un po’. Volevo capire come andava il mondo. Ho fatto un po’ il fighetto. Poi abbiamo detto incontriamoci ed è stato amore a prima vista“.

Più tardi il ballerino racconta lo svilupparsi della sua grande passione. “Ho iniziato a fare danza a quindici anni“, racconta Tommaso. Dopo aver intrapreso precedentemente l’attività di pattinaggio, ma senza troppa convinzione. Quando intraprese questa decisione Tommaso ricorda anche che “ci fu una grande litigata in famiglia“. E l’unica che si dimostrò dalla sua parte fu proprio la nonna, Milva.

La nonna di Tommaso, è anch’essa un’artista. Ed ha voluto intervenire con un messaggio in diretta raccontando di come il giovane ballerino fosse incline ad esplorare le bellezze dell’arte fin dalla sua infanzia. “My love, My life“, spiega Tommaso, “nonna mi chiama così. Perché siamo super fan di ‘Mamma Mia’. La canzone preferita di nonna però è del secondo, appunto: ‘My love, My life’“.

A confermare il potere delle nonne, in senso generale, interverrà con simpatia anche Beppe. Con un parallelismo, improvvisato, chiamando in causa un’altra donna. La quale avrebbe favorito l’esordio alla carriera di ballerino dello stesso Tommaso. “Quando ero piccolo vedevo sempre Raffaella Carrà in televisione“, interverrà di risposta il ballerino. “E lei mi ha dato il coraggio di espormi molto“. “Canzone preferita?“, domanda con curiosità la Bortone. “Rumore“, risponderà Tommaso.

Anche Beppe, infine, racconterà con emozione i suoi incontri con la grande artista. La quale accettò di di partecipare assieme a lui ad un concerto per il terremoto dell’Emilia Romagna. E anche di altri sorprendenti aneddoti avvenuti esclusivamente grazie alla sua insostituibile presenza. Ad esempio: il primo duetto nella storia della musica italiana tra Laura Pausini e Cesare Cremonini.