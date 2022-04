L’Eredità: l’emozione più grande stavolta è per Flavio Insinna. Il conduttore commosso, troppi ricordi

L’Eredità. Il quiz show intrattiene il pubblico italiano sera dopo sera. L’ultima puntata trasmessa su Rai Uno ha emozionato particolarmente il conduttore Flavio Insinna. Scopriamo il motivo

Il quiz show “L’Eredità” va in onda su Rai 1 da lontano luglio 2002. Il fatto che sia ancora una certezza dei palinsesti nella fascia preserale è la prova di una scommessa vinta da parte della TV di Stato e dell’affezione che il pubblico riserva a un programma decisamente ben riuscito che unisce cultura e intrattenimento.

Nei vari anni si sono succeduti diversi presentatori al comando. L’apripista è stato Amadeus; “L’Eredità” gli portò fortuna poiché in quest’ambito conobbe la futura moglie Giovanna Civitillo. Poi fu la volta di Carlo Conti e in seguito dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Dal 2018 ne ha preso le redini Flavio Insinna, show man a tutto tondo: non solo abile conduttore ma anche talentuoso attore sia in ambito cinematografico, televisivo che teatrale.

“L’Eredità”, Flavio Insinna emozionato. Che cosa è successo durante lo show

Gli studi de “L’Eredità” hanno ospitato ultimamente una serie di prodigi che hanno stupito il pubblico da casa con la loro incredibile preparazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Chiara Ferragni annuncia la lieta notizia: il sorriso che avvolge il web – FOTO

Impossibile non citare a tal proposito Massimo Cannoletta, il super campione che ha preso parte a ben a 51 puntate, vincendo 8 a volte il gioco finale de La ghigliottina e portando a casa un gruzzolo di 280 mila euro in gettoni d’oro. Si è ritirato spontaneamente dalla competizione e adesso è un volto stabile del programma Rai “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone.

Chissà quale futuro entusiasmante attenderà un altro talento come il recente giovanissimo campione Alessio Zannetti (18 anni compiuti a dicembre). Eliminato il 24 marzo 2022, ha accumulato un tesoro accumulato di 162.500 mila euro.

Tuttavia, l’ultima puntata ha regalato una forte emozione al protagonista assoluto de “L’Eredità”, il conduttore Flavio Insinna. A fine trasmissione, infatti, ha dovuto annunciare la programmazione successiva di Rai 1. È partita in sottofondo la colonna sonora della fiction “Don Matteo”.

Insinna ha fatto parte del cast della celebre serie con Terence Hill dal 2000 al 2006, ritornando poi nel 2022 durante la 13esima stagione, ricoprendo il ruolo di Colonnello dei Carabinieri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Temptation Island, ricordate Alessandra? L’ex di Andrea Zenga è identica a Rosalinda – FOTO

“Don Matteo” è una parte importante della sua carriera, per questo motivo parlarne pubblicamente provoca in lui sempre grande commozione.